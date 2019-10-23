Ассоциация грузового транспорта Британии прокомментировала гибель мигрантов

Полиция графства Эссекс в среду утром обнаружила 39 погибших в грузовике, который прибыл в Великобританию, предположительно, из Болгарии через Холихэд, портовый город, куда приходят паромы с острова Ирландия. По подозрению в убийстве задержан 25-летний житель Северной Ирландии.

"Данное преступление сейчас расследует полиция, FTA не может делать предположения относительно маршрута, по которому следовал водитель в Эссекс, ни относительно других вопросов, связанных с данным делом. Мигранты нацеливаются на все европейские порты, не только Кале. FTA призывает правительство поддерживать тесный контакт с европейскими партнерами, чтобы обеспечить работу систем безопасности. Безопасность и водителей, и мигрантов должна быть обеспечена. Наши мысли с семьями тех, кто погиб таким трагическим образом", - заявил собеседник агентства.