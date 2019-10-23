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РИА Новости

Ассоциация грузового транспорта Британии прокомментировала гибель мигрантов

15:56 23.10.2019
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© Depositphotos / rabbit75_depЛондон
Лондон
© Depositphotos / rabbit75_dep
Лондон. Архивное фото
ЛОНДОН, 23 окт - РИА Новости, Мария Табак. Ассоциация грузового транспорта (FTA) Великобритании в свете трагедии в Эссексе, где были найдены тела 39 мигрантов, призывает правительство страны поддерживать тесные связи с европейскими партнерами, чтобы обеспечивать бесперебойную работу систем безопасности, заявил РИА Новости представитель ассоциации.
Полиция графства Эссекс в среду утром обнаружила 39 погибших в грузовике, который прибыл в Великобританию, предположительно, из Болгарии через Холихэд, портовый город, куда приходят паромы с острова Ирландия. По подозрению в убийстве задержан 25-летний житель Северной Ирландии.
Грузовик с 39 телами в британском городе Грейс
15:01РИА Новости
Опубликовано видео с места обнаружения грузовика с 39 трупами в Британии
"Данное преступление сейчас расследует полиция, FTA не может делать предположения относительно маршрута, по которому следовал водитель в Эссекс, ни относительно других вопросов, связанных с данным делом. Мигранты нацеливаются на все европейские порты, не только Кале. FTA призывает правительство поддерживать тесный контакт с европейскими партнерами, чтобы обеспечить работу систем безопасности. Безопасность и водителей, и мигрантов должна быть обеспечена. Наши мысли с семьями тех, кто погиб таким трагическим образом", - заявил собеседник агентства.
Сотрудники британской полиции
14:02РИА Новости
У полиции Эссекса нет данных о найденных в грузовике погибших мигрантах
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