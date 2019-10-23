Пресс-конференция о новом КоАП РФ

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11 ноября в 12:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция первого заместителя председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по государственному строительству и законодательству Вячеслава ЛЫСАКОВА на тему: "Что ждет автомобилистов в 2020 году?".