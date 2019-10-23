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РИА Новости

Пресс-конференция о новом КоАП РФ

15:53 23.10.2019 (обновлено: 15:55 23.10.2019)
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11 ноября в 12:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция первого заместителя председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по государственному строительству и законодательству Вячеслава ЛЫСАКОВА на тему: "Что ждет автомобилистов в 2020 году?".
Каковы достоинства и недостатки нового КоАП РФ? Как нововведения помогут совершенствовать процедуры рассмотрения дел и обеспечивать адекватность наказания? Когда закончится реформа ОСАГО? Как она будет выглядеть?

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Бизнес зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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