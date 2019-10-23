В Германии прокомментировали возможность отсрочки Brexit

БЕРЛИН, 23 окт - РИА Новости. Германия не будет возражать против отсрочки выхода Великобритании из Евросоюза, если она будет согласована, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

Ранее глава Евросовета Дональд Туск заявил, что будет рекомендовать лидерам 27 стран ЕС принять запрос Великобритании о переносе даты Brexit до 31 января 2020 года.

"Я могу сказать только за правительство ФРГ, что Германия не будет противиться отсрочке", - заявил Зайберт на брифинге, подчеркнув, что Туск еще продолжает консультации с властями стран ЕС.