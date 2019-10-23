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РИА Новости

В Германии прокомментировали возможность отсрочки Brexit

15:28 23.10.2019
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© AP Photo / Michael SohnОфициальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт
Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт
© AP Photo / Michael Sohn
Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт. Архивное фото
БЕРЛИН, 23 окт - РИА Новости. Германия не будет возражать против отсрочки выхода Великобритании из Евросоюза, если она будет согласована, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.
Ранее глава Евросовета Дональд Туск заявил, что будет рекомендовать лидерам 27 стран ЕС принять запрос Великобритании о переносе даты Brexit до 31 января 2020 года.
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"Я могу сказать только за правительство ФРГ, что Германия не будет противиться отсрочке", - заявил Зайберт на брифинге, подчеркнув, что Туск еще продолжает консультации с властями стран ЕС.
Британские депутаты отказались во вторник рассматривать законопроект о Brexit в трехдневный срок, как на том настаивал Джонсон. При этом парламентарии одобрили в принципе текст предложенного премьером соглашения с ЕС.
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Выход Британии из ЕвросоюзаЕвросоветШтеффен ЗайбертЕвросоюзДональд ТускВеликобританияГерманияВ мире
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