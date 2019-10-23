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РИА Новости
Война в Сирии

Мотоцикл взорвался на северо-востоке Сирии, есть раненые

15:27 23.10.2019
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© AP Photo / DHA-Depo PhotosЭвакуация пострадавших в сирийском Идлибе. 4 апреля 2017
Эвакуация пострадавших в сирийском Идлибе. 4 апреля 2017
© AP Photo / DHA-Depo Photos
ДАМАСК, 23 окт - РИА Новости. Мотоцикл взорвался в сирийском городе Шаддади на северо-востоке страны, есть раненые, передает гостелевидение Сирии.
"Взорвался заминированный мотоцикл, припаркованный у магазинов напротив главной мечети Шаддади на юге провинции Хасеке, есть раненые среди мирных жителей", - передает телеканал Syria TV.
Это уже второй взрыв за день в данном регионе: заминированный микроавтобус взорвался в среду в сирийском городе Камышли на северо-востоке страны у границы с Турцией. В результате инцидента также пострадали мирные жители.
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