Мотоцикл взорвался на северо-востоке Сирии, есть раненые

ДАМАСК, 23 окт - РИА Новости. Мотоцикл взорвался в сирийском городе Шаддади на северо-востоке страны, есть раненые, передает гостелевидение Сирии.
"Взорвался заминированный мотоцикл, припаркованный у магазинов напротив главной мечети Шаддади на юге провинции Хасеке, есть раненые среди мирных жителей", - передает телеканал Syria TV.
Это уже второй взрыв за день в данном регионе: заминированный микроавтобус взорвался в среду в сирийском городе Камышли на северо-востоке страны у границы с Турцией. В результате инцидента также пострадали мирные жители.