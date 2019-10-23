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РИА Новости
Теплоснабжение

СГК планирует перейти на "альткотельную" в Черногорске и Бийске

14:38 23.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанкМашинный зал тепловой станции. Архивное фото
Машинный зал тепловой станции. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Сибирская генерирующая компания (СГК) рассматривает переход на "альтернативную котельную" Черногорска в Хакасии и Бийска Алтайского края, сообщила директор по тарифообразованию СГК Екатерина Косогова в ходе своего выступления на отраслевой конференции "Теплоснабжение-2019".
"В будущем мы планируем, что у нас точно попадают в ценовую зону Черногорск, потому что там у нас достаточно масштабные инвестиции уже осуществлены и надеемся очень, что у нас попадёт ряд городов красноярского края и в дальнейшем наверно ещё Кемеровская область", - сказала Косогова.
"Скорей всего перейдём в последнем городе, в котором мы присутствуем в Алтайском крае - это Бийск на альтернативную котельную, потому что состояние систем теплоснабжения не улучшается, а источник (средств – ред.) взять негде, по сути дела", - добавила она.
Компания, в рамках новой модели рынка, планирует масштабные вложения в сети в Барнауле и в Бийске, точно также как в Рубцовске. Переход на "альткотельную" выгоден СГК для снижения потерь.
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"Альткотельная" - это новый метод расчета тарифов на тепло, когда цена для потребителей определяется не по методу "затраты плюс", а в рамках свободного ценообразования, ограниченного предельной планкой. В рамках новой модели единая теплоснабжающая организация наделяется широкими полномочиями, она фактически становится ответственной за всю цепочку теплоснабжения в рамках своей территории. На новую модель формирования цены на тепло уже перешли два населённых пункта в России – Рубцовск Алтайского края и Линево Новосибирской области.
СГК работает в Алтайском, Красноярском краях, Кемеровской и Новосибирской областях, Хакасии и Тыве. В состав группы входят четыре ГРЭС, одна ГТЭС и 18 ТЭЦ общей электрической мощностью 10,9 ГВт и тепловой мощностью 23,9 тысячи Гкал/ч. На долю станций СГК приходится порядка 23-25% выработки тепла и электроэнергии энергосистемы Сибири.
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ТеплоснабжениеБийскЧерногорск
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