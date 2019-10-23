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РИА Новости

Володин заявил, что в ПАСЕ назрел кризис либеральной идеи

14:38 23.10.2019
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© Фото : Council of Europe Parliamentary AssemblyЗаседание ПАСЕ
Заседание ПАСЕ
© Фото : Council of Europe Parliamentary Assembly
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о кризисе либеральной идеи в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) и добавил, что организации не хватает силы воли признать этот факт.
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ. 11 октября 2019
11 октября, 10:57РИА Новости
Путин заявил, что не против либерализма, но в России есть свои традиции
Володин ранее сообщил, что посетит конференцию спикеров ПАСЕ, которая пройдет в Страсбурге 24-25 октября.
"Мы сегодня выезжаем в ПАСЕ, нашим коллегам скажем о кризисе либеральной идеи. Давайте обсуждать - признайте это, они молчат. Почему? Потому что нет ответа, куда дальше идти, а признать правоту России, того, что предлагает наш президент, им воли не хватает", - сказал Володин журналистам во вторник.
Летом в интервью газете Financial Times в преддверии саммита G20 президент России Владимир Путин заявил, что либеральная идея себя изжила. Президент отметил, что право на существование имеют все точки зрения, в том числе и сторонников либерализма, и надо дать возможность существовать разным идеям, но главное - не забывать про интересы основного населения, тогда, по его мнению, внутриполитических потрясений не будет.
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Госдума РФВячеслав ВолодинСтрасбургПарламентская ассамблея Совета ЕвропыВ мире
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