Володин заявил, что в ПАСЕ назрел кризис либеральной идеи

"Мы сегодня выезжаем в ПАСЕ, нашим коллегам скажем о кризисе либеральной идеи. Давайте обсуждать - признайте это, они молчат. Почему? Потому что нет ответа, куда дальше идти, а признать правоту России, того, что предлагает наш президент, им воли не хватает", - сказал Володин журналистам во вторник.