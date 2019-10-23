Володин заявил, что в ПАСЕ назрел кризис либеральной идеи

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о кризисе либеральной идеи в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) и добавил, что организации не хватает силы воли признать этот факт.
Володин ранее сообщил, что посетит конференцию спикеров ПАСЕ, которая пройдет в Страсбурге 24-25 октября.
"Мы сегодня выезжаем в ПАСЕ, нашим коллегам скажем о кризисе либеральной идеи. Давайте обсуждать - признайте это, они молчат. Почему? Потому что нет ответа, куда дальше идти, а признать правоту России, того, что предлагает наш президент, им воли не хватает", - сказал Володин журналистам во вторник.
Летом в интервью газете Financial Times в преддверии саммита G20 президент России Владимир Путин заявил, что либеральная идея себя изжила. Президент отметил, что право на существование имеют все точки зрения, в том числе и сторонников либерализма, и надо дать возможность существовать разным идеям, но главное - не забывать про интересы основного населения, тогда, по его мнению, внутриполитических потрясений не будет.