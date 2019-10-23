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РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

Путин назвал ЦАР перспективным партнером России на африканском континенте

14:16 23.10.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк Владимир Путин выступает на пленарном заседании экономического форума "Россия - Африка" в Сочи
 Владимир Путин выступает на пленарном заседании экономического форума Россия - Африка в Сочи
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Владимир Путин выступает на пленарном заседании экономического форума "Россия - Африка" в Сочи
СОЧИ, 23 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал ЦАР перспективным партнером России на африканском континенте, приветствует настрой на развитие сотрудничества.
"Центральная африканская республика - перспективный партнер России на африканском континенте. Россия одной из первых признала независимость вашего государства, установив дипломатические отношения. И в следующем году отметим 60-летие этих значимых вех межгосударственной истории", - сказал Путин на встрече с главой ЦАР, приехавшим в Сочи на саммит "Россия-Африка".
Путин добавил, что отношения между Россией и ЦАР носят дружественный характер. "В отдельные периоды в вашей стране работало около 200, свыше 150 специалистов из нашей страны. Мы приветствуем ваш настрой на развитие сотрудничества с Россией в разных сферах", - добавил он.
В Сочи 23-24 октября проходят первый саммит Россия-Африка и экономический форум.
МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.
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