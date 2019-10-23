Путин назвал ЦАР перспективным партнером России на африканском континенте

"Центральная африканская республика - перспективный партнер России на африканском континенте. Россия одной из первых признала независимость вашего государства, установив дипломатические отношения. И в следующем году отметим 60-летие этих значимых вех межгосударственной истории", - сказал Путин на встрече с главой ЦАР, приехавшим в Сочи на саммит "Россия-Африка".

Путин добавил, что отношения между Россией и ЦАР носят дружественный характер. "В отдельные периоды в вашей стране работало около 200, свыше 150 специалистов из нашей страны. Мы приветствуем ваш настрой на развитие сотрудничества с Россией в разных сферах", - добавил он.