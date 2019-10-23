Московские предприятия вложат в цифровую трансформацию более 15 млрд рублей

МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Промышленные предприятия Москвы планируют инвестировать в цифровизацию 15,3 миллиарда рублей до 2024 года, сообщает пресс-служба городского Департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) со ссылкой на выступление замруководителя департамента Анны Кузменко на Днях московской конкуренции.

По ее словам, московские промышленные предприятия сегодня активно реализуют стратегию цифровизации производственных и технологических процессов, систем управления и планирования, систем управления контроля и качества, а также других подразделений собственных производств.

В ходе конференции Кузменко рассказала, как Москва реализует концепцию Индустрии 4.0 (четвертой промышленной революции), а также о том, как столичные предприятия внедряют цифровизацию в собственные технологические процессы.

"В Москве более 150 компаний, предлагающих передовые решения в области цифровизации производства. Суммарная выручка московских поставщиков технологий Индустрии 4.0 в 2018 году составила 68,7 миллиарда рублей, что на 42% больше, чем в 2017 году. Число занятых в этих компаниях – более 8 тысяч человек", - приводит пресс-служба слова Кузменко.