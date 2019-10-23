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РИА Новости

В Вологодской области три человека погибли в ДТП

14:14 23.10.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 окт — РИА Новости. Три человека погибли при столкновении автомобилей "ВАЗ-2107" и "Лада Ларгус" в Вологодской области, однако крокодил, питон, еж, кролик и морская свинка, находившиеся в одном из автомобилей, выжили, сообщает региональное УМВД.
ДТП произошло в среду в семь утра на 195-м километре автодороги Чекшино-Тотьма-Никольск в Бабушкинском районе вблизи деревни Миньково. В результате лобового столкновения машин погибли оба водителя, а также пассажирка "Лады Ларгус".
"В ходе осмотра транспортных средств установлено, что в автомашине Лада Ларгус перевозились животные (крокодил, питон, еж, кролик, морская свинка). Они остались живы и переданы сотрудникам МЧС", - говорится в сообщении.
Отмечается также, что животных временно поместят "в медицинское учреждение села".
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