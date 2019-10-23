Экс-премьера Ливана обвинили в незаконном обогащении

ДАМАСК, 23 окт – РИА Новости. Ливанский прокурор в среду предъявил обвинения в незаконном обогащении бывшему премьер-министру Наджибу Микати, его родственникам и крупнейшему банку Ливана Audi на фоне длящихся неделю массовых антиправительственных протестов, сообщает ливанское госагентство NNA.
"Госпрокурор провинции Горный Ливан Гада Аун предъявила обвинения в незаконном обогащении экс-премьеру Наджибу Микати, его сыну и брату, а также банку Audi", - сообщает агентство. По его данным, Микати обвиняется в незаконном получении субсидируемых кредитов на приобретение жилья.
При этом ранее агентство сообщило, что бывший премьер планирует провести пресс-конференцию в своем офисе в Бейруте в 16:00 по местному времени (совпадает с мск). Микати занимал должность премьер-министра дважды: в 2005 году и с 2011 по 2013 годы.
В Ливане демонстранты продолжают в седьмой день протестов блокировать дороги в столице и баррикадируют трассы, связывающие северные и южные районы страны, передают в среду ливанские СМИ.
Антиправительственные протесты, продолжающиеся седьмой день подряд, по-прежнему носят преимущественно мирный характер, однако демонстранты не спешат отвечать на призывы военных и медиков разблокировать дороги. В среду военные стали предпринимать попытки силой разогнать манифестации, в ряде районов удалось возобновить автомобильное движение.
Среди демонстрантов в ходе недельных акций протеста звучат призывы к роспуску правительства и парламента, проведению досрочных выборов, отмене системы конфессиональных квот в политике, в которой многие видят причину неэффективного управления государством. Ряд университетов объявили о приостановке занятий на неопределенный срок и переносе экзаменов, остаются закрытыми банки страны.
В понедельник премьер-министр Ливана Саад Харири в ответ на антиправительственные митинги объявил о комплексе мер и реформ, нацеленных на решение финансового кризиса в стране, в том числе о снижении на 50% зарплат нынешних и бывших министров и депутатов и о подготовке закона о создании Национального управления по борьбе с коррупцией. Харири заявил, что в новом бюджете не предусмотрены новые налоги. Власти также обязались выделить дополнительные 20 миллиардов ливанских лир на пособия самым бедным семьям. Объявленные экстренные меры по улучшению экономической ситуации не вызвали единодушного одобрения населения – мирные протесты продолжились.
21 октября, 16:53РИА НовостиВласти Ливана упразднили министерство информации