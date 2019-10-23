Экс-премьера Ливана обвинили в незаконном обогащении

ДАМАСК, 23 окт – РИА Новости. Ливанский прокурор в среду предъявил обвинения в незаконном обогащении бывшему премьер-министру Наджибу Микати, его родственникам и крупнейшему банку Ливана Audi на фоне длящихся неделю массовых антиправительственных протестов, сообщает ливанское госагентство Ливанский прокурор в среду предъявил обвинения в незаконном обогащении бывшему премьер-министру Наджибу Микати, его родственникам и крупнейшему банку Ливана Audi на фоне длящихся неделю массовых антиправительственных протестов, сообщает ливанское госагентство NNA

"Госпрокурор провинции Горный Ливан Гада Аун предъявила обвинения в незаконном обогащении экс-премьеру Наджибу Микати, его сыну и брату, а также банку Audi", - сообщает агентство. По его данным, Микати обвиняется в незаконном получении субсидируемых кредитов на приобретение жилья.

При этом ранее агентство сообщило, что бывший премьер планирует провести пресс-конференцию в своем офисе в Бейруте в 16:00 по местному времени (совпадает с мск). Микати занимал должность премьер-министра дважды: в 2005 году и с 2011 по 2013 годы.

В Ливане демонстранты продолжают в седьмой день протестов блокировать дороги в столице и баррикадируют трассы, связывающие северные и южные районы страны, передают в среду ливанские СМИ.

Антиправительственные протесты, продолжающиеся седьмой день подряд, по-прежнему носят преимущественно мирный характер, однако демонстранты не спешат отвечать на призывы военных и медиков разблокировать дороги. В среду военные стали предпринимать попытки силой разогнать манифестации, в ряде районов удалось возобновить автомобильное движение.

Среди демонстрантов в ходе недельных акций протеста звучат призывы к роспуску правительства и парламента, проведению досрочных выборов, отмене системы конфессиональных квот в политике, в которой многие видят причину неэффективного управления государством. Ряд университетов объявили о приостановке занятий на неопределенный срок и переносе экзаменов, остаются закрытыми банки страны.