Губернатор ЯНАО объявил об увеличении регионального материнского капитала

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 окт – РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов объявил об увеличении регионального материнского капитала с 2020 года до 500 тысяч рублей, сообщает правительство региона.
Такое заявление губернатор сделал во время совместной рабочей поездки с министром труда и социальной защиты РФ Максимом Топилиным в города Лабытнанги и Салехард.
"Со следующего года мы серьезно повышаем наш региональный материнский капитал. Сегодня он составляет 350 тысяч рублей, а с 1 января ямальские семьи смогут получить полмиллиона рублей. Это существенный рост. С нового года сертификаты будем выдавать не только на третьего ребенка, но и на всех последующих детей в нашем регионе. Мера перестает быть однократной, и с появлением каждого ребенка в семье региональный маткапитал будет предоставляться вновь", - приводятся в сообщении слова Артюхова.
Он добавил, что на руках у многих ямальских родителей уже есть неиспользованные сертификаты, их около семи тысяч.
"Они также будут проиндексированы и повышены до 500 тысяч. Убежден, увеличение регионального маткапитала будет хорошим подспорьем для расширения жилищных условий многодетных семей на Ямале. Они должны чувствовать поддержку от государства", – сказал глава региона.
Региональный материнский капитал выдается на Ямале с начала 2011 года. За это время 11 962 ямальские семьи получили свидетельства, из них 6351 семья им все еще не воспользовалась. Маткапитал выдается как за рождение, так и за усыновление ребенка. Деньги можно потратить на улучшение жилищных условий или лечение всех членов семьи. Купить или построить жилье необходимо на территории округа и только в капитальном исполнении. Эти же условия должны быть соблюдены, если семья хочет погасить средствами маткапитала ранее взятую ипотеку.
Другие меры, направленные на улучшение демографических показателей и принятые в этом году, губернатор и министр обсудили также на личной встрече. Льготные авиабилеты для детей из многодетных семей, подарок всем новорожденным Ямала, денежная компенсация за участки под индивидуальное жилищное строительство для многодетных семей, различные жилищные программы и масштабное строительство социальных объектов, которое развернулось в регионе, в совокупности дают ощутимое подспорье семьям, подчеркнул Артюхов.