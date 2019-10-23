Губернатор ЯНАО объявил об увеличении регионального материнского капитала

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 окт – РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов объявил об увеличении регионального материнского капитала с 2020 года до 500 тысяч рублей, сообщает правительство региона.

Такое заявление губернатор сделал во время совместной рабочей поездки с министром труда и социальной защиты РФ Максимом Топилиным в города Лабытнанги и Салехард.

"Со следующего года мы серьезно повышаем наш региональный материнский капитал. Сегодня он составляет 350 тысяч рублей, а с 1 января ямальские семьи смогут получить полмиллиона рублей. Это существенный рост. С нового года сертификаты будем выдавать не только на третьего ребенка, но и на всех последующих детей в нашем регионе. Мера перестает быть однократной, и с появлением каждого ребенка в семье региональный маткапитал будет предоставляться вновь", - приводятся в сообщении слова Артюхова.

Он добавил, что на руках у многих ямальских родителей уже есть неиспользованные сертификаты, их около семи тысяч.

"Они также будут проиндексированы и повышены до 500 тысяч. Убежден, увеличение регионального маткапитала будет хорошим подспорьем для расширения жилищных условий многодетных семей на Ямале. Они должны чувствовать поддержку от государства", – сказал глава региона.

Региональный материнский капитал выдается на Ямале с начала 2011 года. За это время 11 962 ямальские семьи получили свидетельства, из них 6351 семья им все еще не воспользовалась. Маткапитал выдается как за рождение, так и за усыновление ребенка. Деньги можно потратить на улучшение жилищных условий или лечение всех членов семьи. Купить или построить жилье необходимо на территории округа и только в капитальном исполнении. Эти же условия должны быть соблюдены, если семья хочет погасить средствами маткапитала ранее взятую ипотеку.