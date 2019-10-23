Российская военная колонна прибыла в Кобани на сирийско-турецкой границе

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Колонна российской военной полиции прибыла в сирийский город Кобани, находящийся в районе сирийско-турецкой границы, говорится в сообщении Минобороны РФ.
"Колонна российской военной полиции прибыла в сирийский населенный пункт Кобани, находящийся в районе сирийско-турецкой границы", - говорится в сообщении.
Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган по итогам шестичасовых переговоров во вторник подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов. В нем, в частности, говорится, что в среду с 12 часов дня на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы.
Они будут содействовать выводу подразделений курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, который должен завершиться в течение 150 часов. С этого момента начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 километров от границы к западу и к востоку от района операции "Источник мира", кроме города Камышлы.
16 октября, 20:18РИА НовостиТурецкая военная операция "Источник мира"