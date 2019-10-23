Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-23T13:46Z
https://ria.ru/20191023/1560114672.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/156008/66/1560086694_0:66:3038:1776_1036x0_80_0_0_130256e159d0d7d5b66a4b369ced603a.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

Эксперт: меморандум России и Турции по Сирии помог избежать кровопролития

13:46 23.10.2019
158
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам встречи
 Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам встречи
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
ПЕКИН, 23 окт – РИА Новости. Меморандум России и Турции по Сирии помог избежать нового крупного кровопролития на Ближнем Востоке, он также стал свидетельством возросшего авторитета России в Сирии и Турции, в то время как авторитет США там заметно ослаб, заявил РИА Новости в среду старший научный сотрудник аналитического центра "Тайхэ" (Taihe) У Ихун.
"Переговоры президента России Владимира Путина и президента Турции Тайипа Эрдогана в Сочи длились более шести часов, и результатом этих переговоров стало подписание меморандума о взаимопонимании о действиях российской военной полиции, сирийских пограничников и турецкой армии на (сирийско-турецкой – ред.) границе. Это важный исторический выбор, и все соответствующие заинтересованные стороны в разной степени пошли на компромиссы, избегая очередного крупного кровавого конфликта на Ближнем Востоке, который уже навис над регионом", - считает аналитик.
По его словам, "благодаря усилиям президента Путина, меморандум не только отражает уважение к суверенитету и территориальной целостности Сирии, но также принимает во внимание и интересы Турции в области безопасности, подчеркивая особую роль России как единственного международного посредника в войне на севере Сирии".
Он подчеркнул, что этот меморандум "беспроигрышный".
"Будучи единственным международным посредником в войне на севере Сирии, Россия активно координировала отношения между Сирией и Турцией и смогла успешно остановить неизбежный военный конфликт", - подчеркнул собеседник агентства.
Он напомнил, что президент Сирии Башар Асад уже поблагодарил российского президента за его усилия в урегулировании ситуации на севере САР. Он также добавил, что после встречи в Анкаре с вице-президентом США Майком Пенсом, Эрдоган сразу вылетел в Сочи на встречу с Путиным, по итогам которой удалось добиться подписания меморандума о взаимопонимании.
"Это демонстрирует, что авторитет России в Турции и Сирии постоянно растет, а влияние США заметно падает", - отметил он.
Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган по итогам шестичасовых переговоров во вторник подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов. В нем, в частности, говорится, что с 12.00 23 октября 2019 года на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы.
Турецкие военные в городе Акчакале в провинции Шанлыурфа недалеко от границы с Сирией
12:40Война в Сирии
В НАТО прокомментировали меморандум России и Турции по Сирии
Они будут содействовать выводу подразделений курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, который должен завершиться в течение 150 часов. С этого момента начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 километров от границы к западу и к востоку от района операции "Источник мира", кроме города Камышлы.
910000
Обсудить 0
Война в СирииВоенная операция Турции в СирииВойна в СирииВладимир ПутинТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганРоссия
Рекомендуем
Патруль российской военной полиции на берегу реки Евфрат на севере провинции Алеппо
Минобороны опубликовало карту выполнения соглашений с Турцией по Сирии
РИА
Новости
Турецкие военные в городе Акчакале в провинции Шанлыурфа недалеко от границы с Сирией
В НАТО прокомментировали меморандум России и Турции по Сирии
Турецкие военные в городе Акчакале в провинции Шанлыурфа недалеко от границы с Сирией
Турция не позволит курдам "переодеться" в форму войск Асада, заявил Эрдоган
Колонна военной полиции РФ пересекла Евфрат и движется к пограничному сирийскому городу Кобани
Эксперт рассказал, зачем Россия ввела патрули в Сирию
Лента
новостей
Военнослужащий сирийской правительственной армии на контрольно-пропускном пункте на сирийско-турецкой границе в городе Айн-аль-Араб (Кобани)
Российская военная полиция обсудила совместную работу с властями Кобани
Колонна военной полиции РФ пересекла Евфрат и движется к пограничному сирийскому городу Кобани
Российская военная колонна прибыла в Кобани на сирийско-турецкой границе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Эрдоган предложил Джонсону встретиться у границы с Сирией
Наталья Поклонская
Поклонская прокомментировала имитацию США бомбардировки у границ Крыма
Комиссар Африканского союза по вопросам мира и безопасности Смаил Шерги
Комиссар Африканского союза заявил о доверии членов организации к России
Танк турецкой армии на дороге в провинции Шанлыурфа в Турции
В Турции пока не видят необходимости в новой операции в Сирии
Турецкие военные в городе Акчакале в провинции Шанлыурфа недалеко от границы с Сирией
Турция объявила о приостановке операции в Сирии
Самолет Су-27
Минобороны рассказало о перехвате бомбардировщика ВВС США над Черным морем
Президент России Владимир Путин
Путин заявил о намерении России наращивать присутствие в Африке
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:10Российские энергетики готовы строить новые объекты генерации в ЦАР
16:09Кличко напал на журналиста после неудобного вопроса
16:08Инфляция в России за период с 15 по 21 октября составила 0,1% - Росстат
16:08Эфиопия хочет в течение десяти лет построить АЭС малой мощности
16:08Белоруссия пригласила на выборы наблюдателей из России, Грузии и с Украины
16:07В Калининградской области неизвестные расстреляли вторую семью лебедей
16:06Боеприпас времен войны обнаружили на северо-западе Москвы
16:03В Норвегии поблагодарили советские войска за освобождение Финнмарка
16:00В Калининграде трехлетняя девочка несколько часов одна каталась в автобусе
15:59Власти Чили направят $1,2 млрд на решение вызвавших протесты проблем
15:56Ассоциация грузового транспорта Британии прокомментировала гибель мигрантов
15:54Трамп анонсировал выступление по ситуации на турецко-сирийской границе
15:54На "Открытых инновациях" подписан меморандум по диагностике онкозаболеваний
15:51Росатом готов помочь Африке в решении наиболее острых вопросов
15:48В Якутии произошло ДТП с автобусом, три человека госпитализированы
15:48В МАГАТЭ видят потенциал сотрудничества России и Африки в атомной сфере
15:43Октябрь стал одним из самых теплых за все время наблюдений в Москве
15:43Врач назвал признаки гипертонического криза
15:42Управлять проектом криптовалюты Libra будет специально созданная ассоциация
15:39Ангола хочет нарастить сотрудничество с Россией по добыче алмазов
Лента новостейМолния