Эксперт: меморандум России и Турции по Сирии помог избежать кровопролития

ПЕКИН, 23 окт – РИА Новости. Меморандум России и Турции по Сирии помог избежать нового крупного кровопролития на Ближнем Востоке, он также стал свидетельством возросшего авторитета России в Сирии и Турции, в то время как авторитет США там заметно ослаб, заявил РИА Новости в среду старший научный сотрудник аналитического центра "Тайхэ" (Taihe) У Ихун.

"Переговоры президента России Владимира Путина и президента Турции Тайипа Эрдогана в Сочи длились более шести часов, и результатом этих переговоров стало подписание меморандума о взаимопонимании о действиях российской военной полиции, сирийских пограничников и турецкой армии на (сирийско-турецкой – ред.) границе. Это важный исторический выбор, и все соответствующие заинтересованные стороны в разной степени пошли на компромиссы, избегая очередного крупного кровавого конфликта на Ближнем Востоке, который уже навис над регионом", - считает аналитик.

По его словам, "благодаря усилиям президента Путина, меморандум не только отражает уважение к суверенитету и территориальной целостности Сирии, но также принимает во внимание и интересы Турции в области безопасности, подчеркивая особую роль России как единственного международного посредника в войне на севере Сирии".

Он подчеркнул, что этот меморандум "беспроигрышный".

"Будучи единственным международным посредником в войне на севере Сирии, Россия активно координировала отношения между Сирией и Турцией и смогла успешно остановить неизбежный военный конфликт", - подчеркнул собеседник агентства.

Он напомнил, что президент Сирии Башар Асад уже поблагодарил российского президента за его усилия в урегулировании ситуации на севере САР. Он также добавил, что после встречи в Анкаре с вице-президентом США Майком Пенсом, Эрдоган сразу вылетел в Сочи на встречу с Путиным, по итогам которой удалось добиться подписания меморандума о взаимопонимании.

"Это демонстрирует, что авторитет России в Турции и Сирии постоянно растет, а влияние США заметно падает", - отметил он.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган по итогам шестичасовых переговоров во вторник подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов. В нем, в частности, говорится, что с 12.00 23 октября 2019 года на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы.