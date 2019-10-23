Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-23T13:41Z
https://ria.ru/20191023/1560114414.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155608/40/1556084049_0:102:3020:1801_1036x0_80_0_0_0d3b3010d2e2ed010a9055ba04cacbb0.jpg
РИА Новости

Туск призвал ЕС принять запрос Британии на отсрочку Brexit, заявил источник

13:41 23.10.2019
148
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПредседатель Европейского совета Дональд Туск
Председатель Европейского совета Дональд Туск
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Председатель Европейского совета Дональд Туск . Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 23 окт - РИА Новости, Мария Князева. Глава Евросовета Дональд Туск рекомендует странам Евросоюза принять запрос Великобритании на отсрочку даты Brexit с 31 октября до 31 января, рассказал РИА Новости источник в ЕС.
"Рекомендация Туска лидерам ЕС - это принять запрос Соединенного Королевства, это (отсрочка) до 31 января и пока это единственный запрос и предложение", - сказал источник.
Противники Brexit у здания Парламента в Лондоне
10:57РИА Новости
Процесс выхода Великобритании из ЕС не затянется на годы, считает эксперт
Евросоюз и Великобритания в прошлый четверг, после нескольких недель интенсивных и непростых переговоров, согласовали обновлённую сделку по условиям Brexit, затем ее одобрил саммит глав 27 остающихся в ЕС стран, и теперь она подлежит ратификации парламентом Великобритании и Европарламентом.
Однако голосование в Соединенном Королевстве, намеченное на субботу, не принесло положительных результатов, а рассмотрение документа, которое могло состояться в понедельник, так и не состоялось. Великобритания при этом попросила ЕС отложить Brexit до конца января.
Сторонники Brexit у здания Парламента в Лондоне
08:00РИА Новости
Британия отдаст 33 миллиарда и Северную Ирландию — и все из-за Путина
Во вторник же премьер-министр Великобритании Борис Джонсон потерпел сокрушительное поражение в парламенте: депутаты отказались рассматривать сделку о Brexit в трехдневный срок. Затем Джонсон приостановил рассмотрение сделки о Brexit до решения ЕС касательно отсрочки даты "развода".
Теперь в ЕС рассматривается возможность отсрочки, окончательное решение - за лидерами 27 остающихся в союзе государств.
080021
Обсудить 1
Выход Британии из ЕвросоюзаЕвросоветБорис ДжонсонЕвропейский парламентЕвросоюзДональд ТускВеликобританияВ мире
Рекомендуем
Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт
В Германии прокомментировали возможность отсрочки Brexit
РИА
Новости
Колонна американских военных автомобилей на территории Ирака после вывода из северной Сирии
В Ираке назвали сроки вывода американских военных, уходящих из Сирии
Турецкие военные в городе Акчакале в провинции Шанлыурфа недалеко от границы с Сирией
Турция не позволит курдам "переодеться" в форму войск Асада, заявил Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Эрдоган предложил Джонсону встретиться у границы с Сирией
Лента
новостей
Турецкие военные в городе Акчакале в провинции Шанлыурфа недалеко от границы с Сирией
В НАТО прокомментировали меморандум России и Турции по Сирии
Президент РФ Владимир Путин
Путин оценил важность освоения урановых ресурсов Намибии
Два сотрудника Управления древностей Израиля на месте 1500-летней церкви в Бейт-Шемеш. 23 октября 2019
Израильские археологи нашли древний храм, посвященный неизвестному мученику
Сотрудники полиции в Берлине
В Германии после обнаружения в Британии 39 тел мигрантов проведут проверки
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
НАТО планирует наращивать поддержку Украины, заявил Столтенберг
Наталья Поклонская
Поклонская прокомментировала имитацию США бомбардировки у границ Крыма
Стоп-кадр музыкального клипа Lose You To Love Me американской певицы Селены Мари Гомес
Селена Гомес опубликовала новый клип, снятый на айфон
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Володин прокомментировал повышение налога на ввоз пальмового масла в Россию
Противники Brexit у здания Парламента в Лондоне
Процесс выхода Великобритании из ЕС не затянется на годы, считает эксперт
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:10Российские энергетики готовы строить новые объекты генерации в ЦАР
16:09Кличко напал на журналиста после неудобного вопроса
16:08Инфляция в России за период с 15 по 21 октября составила 0,1% - Росстат
16:08Эфиопия хочет в течение десяти лет построить АЭС малой мощности
16:08Белоруссия пригласила на выборы наблюдателей из России, Грузии и с Украины
16:07В Калининградской области неизвестные расстреляли вторую семью лебедей
16:06Боеприпас времен войны обнаружили на северо-западе Москвы
16:03В Норвегии поблагодарили советские войска за освобождение Финнмарка
16:00В Калининграде трехлетняя девочка несколько часов одна каталась в автобусе
15:59Власти Чили направят $1,2 млрд на решение вызвавших протесты проблем
15:56Ассоциация грузового транспорта Британии прокомментировала гибель мигрантов
15:54Трамп анонсировал выступление по ситуации на турецко-сирийской границе
15:54На "Открытых инновациях" подписан меморандум по диагностике онкозаболеваний
15:51Росатом готов помочь Африке в решении наиболее острых вопросов
15:48В Якутии произошло ДТП с автобусом, три человека госпитализированы
15:48В МАГАТЭ видят потенциал сотрудничества России и Африки в атомной сфере
15:43Октябрь стал одним из самых теплых за все время наблюдений в Москве
15:43Врач назвал признаки гипертонического криза
15:42Управлять проектом криптовалюты Libra будет специально созданная ассоциация
15:39Ангола хочет нарастить сотрудничество с Россией по добыче алмазов
Лента новостейМолния