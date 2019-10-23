Путин поблагодарил Эфиопию за поддержку российских резолюций в ООН

СОЧИ, 23 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил признательность премьер-министру Эфиопии Абию Ахмеду за традиционную поддержку российских резолюций на Генассамблее ООН, также российский лидер указал на необходимость увеличения товарооборота между двумя странами.
"Наши страны по-партнерски взаимодействуют на международной арене, в том числе для обеспечения устойчивого развития мира на африканском континенте. В этом контексте отмечу роль Межправительственной организации по развитию, в которой Эфиопия в настоящее время председательствует. Мы удовлетворены и уровнем взаимодействия наших стран на площадке Генассамблеи ООН, признательны вам за традиционную поддержу и в ряде случаев вхождение в число соавторов российских резолюций Генассамблеи ООН", - сказал в среду Путин.
По словам российского лидера, поступательно развиваются экономические связи между странами. "Хотя, конечно, как я говорил на сессии сегодня с деловыми людьми, объем товарооборота слишком мал, и, конечно, он не достоин ни России, ни Эфиопии. Мы, безусловно, должны и сделаем здесь гораздо больше, чем видим сегодня", - заключил президент.
Саммит и экономический форум "Россия-Африка" проходит в Сочи 23-24 октября. На саммит приглашены руководители всех 54 государств континента. Сопредседателями саммита являются Россия и Египет. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.