Путин поблагодарил Эфиопию за поддержку российских резолюций в ООН

"Наши страны по-партнерски взаимодействуют на международной арене, в том числе для обеспечения устойчивого развития мира на африканском континенте. В этом контексте отмечу роль Межправительственной организации по развитию, в которой Эфиопия в настоящее время председательствует. Мы удовлетворены и уровнем взаимодействия наших стран на площадке Генассамблеи ООН, признательны вам за традиционную поддержу и в ряде случаев вхождение в число соавторов российских резолюций Генассамблеи ООН", - сказал в среду Путин.