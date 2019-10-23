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РИА Новости

ПСБ обеспечил почти четверть всех продаж ОФЗ-н нового выпуска

13:38 23.10.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВывеска отделения "Промсвязьбанка" в Москве
Вывеска отделения Промсвязьбанка в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Промсвязьбанк, со 2 сентября приступивший к реализации облигаций федерального займа ОФЗ-н для населения, обеспечил почти 25% объема всех текущих продаж нового выпуска, говорится в сообщении банка.
Объем размещаемого выпуска ОФЗ-н под регистрационным номером 53004RMFS составляет 15 миллиардов рублей, номинальная стоимость одной облигации – 1 тысяча рублей. Приобрести "народные" облигации можно только через уполномоченные Минфином банки-агенты, в число которых входит ПСБ. Погашение состоится 31 августа 2022 года. Согласно новым условиям для покупателей отменена комиссия за приобретение бумаг, а минимальная сумма, которую можно вложить в ОФЗ-н, снижена в три раза – с 30 тысяч до 10 тысяч рублей.
Согласно данным Московской биржи по состоянию на 18 октября включительно, на ПСБ пришлось 24,6% продаж всех агентов, а общая сумма реализованных банком ОФЗ-н по номинальной стоимости превысила 1 миллиард рублей.
По статистике банка, больше всего сделок с новым форматом ОФЗ-н совершили клиенты массового сегмента (со сбережениями до 2 миллионов рублей). На них приходится свыше 82% всех покупателей "народных" облигаций в банке, причем подавляющее большинство из них – это инвесторы из регионов. Совокупно по всем сегментам на региональных клиентов пришлось 78% заключенных сделок.
Отделение Промсвязьбанка в Москве
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Основной объем продаж ОФЗ-н в рублях, 76%, также был обеспечен спросом региональных клиентов. Средний чек покупки ОФЗ-н в ПСБ по Москве и Московской области составил 549 тысяч рублей, в регионах этот показатель достигает 492 тысяч рублей, при этом клиенты массового сегмента также вкладывают в ОФЗ-н значительные суммы – в среднем 427 тысяч рублей в Москве и 355 тысяч рублей в других субъектах РФ.
Средний возраст инвестора, согласно данным ПСБ, составляет 60 лет у тех, кто приобрел облигации в отделениях, и 46 лет у купивших ОФЗ-н онлайн. Среди покупателей облигаций 49% составляют женщины и 51% – мужчины.
На текущий момент ОФЗ-н можно приобрести во всех отделениях ПСБ, а также – впервые на рынке – онлайн без предварительного открытия брокерского договора или установки специализированных инвестиционных приложений.
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ПромсвязьбанкРоссияНовости компаний - Экономика
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