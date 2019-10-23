Витамин, снежинка и зародыш аллигатора: лучшие фото Nikon Small World 2019

Жюри Nikon Small World определило победителей. "Малый мир" — старейший конкурс для тех, кто интересуется микрофотографией. Так называют технику съемки с высоким увеличением, обычно с помощью микроскопа. Small World Photomicrography Competition существует с 1975 года. Заявки приходят со всего мира, их оценивают независимые эксперты. Двадцать лучших работ 2019 года — в фотоленте Ria.ru.