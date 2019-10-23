Витамин, снежинка и зародыш аллигатора: лучшие фото Nikon Small World 2019

Победу одержали авторы флуоресцентного снимка эмбриона черепахи Тереза Згода и Тереза Куглер (Teresa Zgoda & Teresa Kugler).
Победу одержали авторы флуоресцентного снимка эмбриона черепахи Тереза Згода и Тереза Куглер (Teresa Zgoda & Teresa Kugler).
Второе место жюри присудило Игорю Сивановичу (Igor Siwanowicz) за цветные проекции инфузорий, увеличенные в 40 раз.
Второе место жюри присудило Игорю Сивановичу (Igor Siwanowicz) за цветные проекции инфузорий, увеличенные в 40 раз.
Третьими стали Даниэль Смит Паредес и Бхарт-Аньян Буллар (Daniel Smith Paredes & Dr. Bhart-Anjan S. Bhullar). Они сделали фото зародыша аллигатора с развивающимися нервами.
Третьими стали Даниэль Смит Паредес и Бхарт-Аньян Буллар (Daniel Smith Paredes & Dr. Bhart-Anjan S. Bhullar). Они сделали фото зародыша аллигатора с развивающимися нервами.
Фото комара в шестикратном увеличении принесло Яну Розенбуму (Jan Rosenboom) четвертое место.
Фото комара в шестикратном увеличении принесло Яну Розенбуму (Jan Rosenboom) четвертое место.
Калеб Фостер (Caleb Foster) вчетверо увеличил снежинку и занял пятое место.
Калеб Фостер (Caleb Foster) вчетверо увеличил снежинку и занял пятое место.
Шестое место досталось Хавьеру Рупересу (Javier Rupérez) за впечатляющий кадр маленького белого паука.
Шестое место досталось Хавьеру Рупересу (Javier Rupérez) за впечатляющий кадр маленького белого паука.
Тычинки китайской красной гвоздики. У автора фото Гильермо Лопеса Лореса (Guillermo López López) — седьмое место.
Тычинки китайской красной гвоздики. У автора фото Гильермо Лопеса Лореса (Guillermo López López) — седьмое место.
Восьмое место досталось Гарзону Кристиану (Garzon Christian), рассмотревшему замороженную каплю воды.
Восьмое место досталось Гарзону Кристиану (Garzon Christian), рассмотревшему замороженную каплю воды.
Андрей Савицкий (Andrei Savitsky), изобразивший бутон тюльпана в поперечном сечении, стал девятым.
Андрей Савицкий (Andrei Savitsky), изобразивший бутон тюльпана в поперечном сечении, стал девятым.
Джейсон М. Кирк (Jason M. Kirk), заснявший клетки бычьей легочной артерии в телофазной стадии митоза, прорвался в десятку лучших.
Джейсон М. Кирк (Jason M. Kirk), заснявший клетки бычьей легочной артерии в телофазной стадии митоза, прорвался в десятку лучших.
Одиннадцатое место жюри отдало Юджин Чен и Джослин Макдональд (Yujun Chen & Jocelyn McDonald) за фото яичников самки дрозофилы.
Одиннадцатое место жюри отдало Юджин Чен и Джослин Макдональд (Yujun Chen & Jocelyn McDonald) за фото яичников самки дрозофилы.
На 12 месте — изображение личинки комара в четырехкратном увеличении. Автор фото — Энн Алгар (Anne Algar).
На 12 месте — изображение личинки комара в четырехкратном увеличении. Автор фото — Энн Алгар (Anne Algar).
Минерал куприт в 20-кратном увеличении помог Эмилио Карабахалу Маркесу (Emilio Carabajal Márquez) занять 13 место.
Минерал куприт в 20-кратном увеличении помог Эмилио Карабахалу Маркесу (Emilio Carabajal Márquez) занять 13 место.
Самка паука-рыси. Снимок Антуана Франка (Antoine Franck) удостоен 14 места.
Самка паука-рыси. Снимок Антуана Франка (Antoine Franck) удостоен 14 места.
Беременная большая дафния из вида планктонных ракообразных. Автор — Марек Миз (Marek Miś), 15 место.
Беременная большая дафния из вида планктонных ракообразных. Автор — Марек Миз (Marek Miś), 15 место.
Фото Разван Корнель Константин (Razvan Cornel Constantin) позволяет разглядеть глаз комнатной мухи. 16 место конкурса.
Фото Разван Корнель Константин (Razvan Cornel Constantin) позволяет разглядеть глаз комнатной мухи. 16 место конкурса.
Витамин С — и у Карла Декарта (Karl Deckart) 17 место.
Витамин С — и у Карла Декарта (Karl Deckart) 17 место.
Благодаря обладателю 18 места Е. Билли Хьюз (E. Billie Hughes) можно получить представление о, как кристаллизуется минерал кристобалит.
Благодаря обладателю 18 места Е. Билли Хьюз (E. Billie Hughes) можно получить представление о, как кристаллизуется минерал кристобалит.
Эмбрион осьминога привел Мартину Лукошевичюте и Кэрри Альбертин (Martyna Lukoseviciute & Dr. Carrie Albertin) на 19 место.
Эмбрион осьминога привел Мартину Лукошевичюте и Кэрри Альбертин (Martyna Lukoseviciute & Dr. Carrie Albertin) на 19 место.
Замыкает двадцатку фото сосудов мышиного сердца после инфаркта. Авторы — Саймон Мерц, Леа Борнеманн и Себастьян Корсте (Simon Merz, Lea Bornemann & Sebastian Korste).
Замыкает двадцатку фото сосудов мышиного сердца после инфаркта. Авторы — Саймон Мерц, Леа Борнеманн и Себастьян Корсте (Simon Merz, Lea Bornemann & Sebastian Korste).