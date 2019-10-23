Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-23T17:43Z
https://ria.ru/20191023/1560114202.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/156011/17/1560111735_0:329:1510:1178_1036x0_80_0_0_66cdc4ace04d2d92e602c671636f89a4.jpg
РИА Новости

Витамин, снежинка и зародыш аллигатора: лучшие фото Nikon Small World 2019

16:38 23.10.2019 (обновлено: 17:43 23.10.2019)
2076
Жюри Nikon Small World определило победителей. "Малый мир" — старейший конкурс для тех, кто интересуется микрофотографией. Так называют технику съемки с высоким увеличением, обычно с помощью микроскопа. Small World Photomicrography Competition существует с 1975 года. Заявки приходят со всего мира, их оценивают независимые эксперты. Двадцать лучших работ 2019 года — в фотоленте Ria.ru.
© Фото : Teresa Zgoda & Teresa Kugler/ Nikon’s Small World 2019

Победу одержали авторы флуоресцентного снимка эмбриона черепахи Тереза Згода и Тереза Куглер (Teresa Zgoda & Teresa Kugler).

Teresa Zgoda & Teresa Kugler. Работа победителя конкурса фотомикрографии 2019 Nikon’s Small World
1 из 20

Победу одержали авторы флуоресцентного снимка эмбриона черепахи Тереза Згода и Тереза Куглер (Teresa Zgoda & Teresa Kugler).

© Фото : Teresa Zgoda & Teresa Kugler/ Nikon’s Small World 2019
© Фото : Dr. Igor Siwanowicz/ Nikon’s Small World 2019

Второе место жюри присудило Игорю Сивановичу (Igor Siwanowicz) за цветные проекции инфузорий, увеличенные в 40 раз.

Dr. Igor Siwanowicz. Работа победителя конкурса фотомикрографии 2019 Nikon’s Small World
2 из 20

Второе место жюри присудило Игорю Сивановичу (Igor Siwanowicz) за цветные проекции инфузорий, увеличенные в 40 раз.

© Фото : Dr. Igor Siwanowicz/ Nikon’s Small World 2019
© Фото : Daniel Smith Paredes & Dr. Bhart-Anjan S. Bhullar/ Nikon’s Small World 2019

Третьими стали Даниэль Смит Паредес и Бхарт-Аньян Буллар (Daniel Smith Paredes & Dr. Bhart-Anjan S. Bhullar). Они сделали фото зародыша аллигатора с развивающимися нервами.

Daniel Smith Paredes & Dr. Bhart-Anjan S. Bhullar. Работа победителя конкурса фотомикрографии 2019 Nikon’s Small World
3 из 20

Третьими стали Даниэль Смит Паредес и Бхарт-Аньян Буллар (Daniel Smith Paredes & Dr. Bhart-Anjan S. Bhullar). Они сделали фото зародыша аллигатора с развивающимися нервами.

© Фото : Daniel Smith Paredes & Dr. Bhart-Anjan S. Bhullar/ Nikon’s Small World 2019
© Фото : Jan Rosenboom/ Nikon’s Small World 2019

Фото комара в шестикратном увеличении принесло Яну Розенбуму (Jan Rosenboom) четвертое место.

Jan Rosenboom. Работа победителя конкурса фотомикрографии 2019 Nikon’s Small World
4 из 20

Фото комара в шестикратном увеличении принесло Яну Розенбуму (Jan Rosenboom) четвертое место.

© Фото : Jan Rosenboom/ Nikon’s Small World 2019
© Фото : Caleb Foster/ Nikon’s Small World 2019

Калеб Фостер (Caleb Foster) вчетверо увеличил снежинку и занял пятое место.

Caleb Foster. Работа победителя конкурса фотомикрографии 2019 Nikon’s Small World
5 из 20

Калеб Фостер (Caleb Foster) вчетверо увеличил снежинку и занял пятое место.

© Фото : Caleb Foster/ Nikon’s Small World 2019
© Фото : Javier Rupérez/ Nikon’s Small World 2019

Шестое место досталось Хавьеру Рупересу (Javier Rupérez) за впечатляющий кадр маленького белого паука.

Javier Rupérez. Работа победителя конкурса фотомикрографии 2019 Nikon’s Small World
6 из 20

Шестое место досталось Хавьеру Рупересу (Javier Rupérez) за впечатляющий кадр маленького белого паука.

© Фото : Javier Rupérez/ Nikon’s Small World 2019
© Фото : Dr. Guillermo López López/ Nikon’s Small World 2019

Тычинки китайской красной гвоздики. У автора фото Гильермо Лопеса Лореса (Guillermo López López) — седьмое место.

Dr. Guillermo López López. Работа победителя конкурса фотомикрографии 2019 Nikon’s Small World
7 из 20

Тычинки китайской красной гвоздики. У автора фото Гильермо Лопеса Лореса (Guillermo López López) — седьмое место.

© Фото : Dr. Guillermo López López/ Nikon’s Small World 2019
© Фото : Garzon Christian/ Nikon’s Small World 2019

Восьмое место досталось Гарзону Кристиану (Garzon Christian), рассмотревшему замороженную каплю воды.

Garzon Christian. Работа победителя конкурса фотомикрографии 2019 Nikon’s Small World
8 из 20

Восьмое место досталось Гарзону Кристиану (Garzon Christian), рассмотревшему замороженную каплю воды.

© Фото : Garzon Christian/ Nikon’s Small World 2019
© Фото : Andrei Savitsky/ Nikon’s Small World 2019

Андрей Савицкий (Andrei Savitsky), изобразивший бутон тюльпана в поперечном сечении, стал девятым.

Andrei Savitsky. Работа победителя конкурса фотомикрографии 2019 Nikon’s Small World
9 из 20

Андрей Савицкий (Andrei Savitsky), изобразивший бутон тюльпана в поперечном сечении, стал девятым.

© Фото : Andrei Savitsky/ Nikon’s Small World 2019
© Фото : Jason M. Kirk/ Nikon’s Small World 2019

Джейсон М. Кирк (Jason M. Kirk), заснявший клетки бычьей легочной артерии в телофазной стадии митоза, прорвался в десятку лучших.

Jason M. Kirk. Работа победителя конкурса фотомикрографии 2019 Nikon’s Small World
10 из 20

Джейсон М. Кирк (Jason M. Kirk), заснявший клетки бычьей легочной артерии в телофазной стадии митоза, прорвался в десятку лучших.

© Фото : Jason M. Kirk/ Nikon’s Small World 2019
© Фото : Dr. Yujun Chen & Dr. Jocelyn McDonald/ Nikon’s Small World 2019

Одиннадцатое место жюри отдало Юджин Чен и Джослин Макдональд (Yujun Chen & Jocelyn McDonald) за фото яичников самки дрозофилы.

Dr. Yujun Chen & Dr. Jocelyn McDonald. Работа победителя конкурса фотомикрографии 2019 Nikon’s Small World
11 из 20

Одиннадцатое место жюри отдало Юджин Чен и Джослин Макдональд (Yujun Chen & Jocelyn McDonald) за фото яичников самки дрозофилы.

© Фото : Dr. Yujun Chen & Dr. Jocelyn McDonald/ Nikon’s Small World 2019
© Фото : Anne Algar/ Nikon’s Small World 2019

На 12 месте — изображение личинки комара в четырехкратном увеличении. Автор фото — Энн Алгар (Anne Algar).

Anne Algar. Работа победителя конкурса фотомикрографии 2019 Nikon’s Small World
12 из 20

На 12 месте — изображение личинки комара в четырехкратном увеличении. Автор фото — Энн Алгар (Anne Algar).

© Фото : Anne Algar/ Nikon’s Small World 2019
© Фото : Dr. Emilio Carabajal Márquez/ Nikon’s Small World 2019

Минерал куприт в 20-кратном увеличении помог Эмилио Карабахалу Маркесу (Emilio Carabajal Márquez) занять 13 место.

Dr. Emilio Carabajal Márquez. Работа победителя конкурса фотомикрографии 2019 Nikon’s Small World
13 из 20

Минерал куприт в 20-кратном увеличении помог Эмилио Карабахалу Маркесу (Emilio Carabajal Márquez) занять 13 место.

© Фото : Dr. Emilio Carabajal Márquez/ Nikon’s Small World 2019
© Фото : Antoine Franck/ Nikon’s Small World 2019

Самка паука-рыси. Снимок Антуана Франка (Antoine Franck) удостоен 14 места.

Antoine Franck. Работа победителя конкурса фотомикрографии 2019 Nikon’s Small World
14 из 20

Самка паука-рыси. Снимок Антуана Франка (Antoine Franck) удостоен 14 места.

© Фото : Antoine Franck/ Nikon’s Small World 2019
© Фото : Marek Miś/ Nikon’s Small World 2019

Беременная большая дафния из вида планктонных ракообразных. Автор — Марек Миз (Marek Miś), 15 место.

Marek Miś. Работа победителя конкурса фотомикрографии 2019 Nikon’s Small World
15 из 20

Беременная большая дафния из вида планктонных ракообразных. Автор — Марек Миз (Marek Miś), 15 место.

© Фото : Marek Miś/ Nikon’s Small World 2019
© Фото : Dr. Razvan Cornel Constantin/ Nikon’s Small World 2019

Фото Разван Корнель Константин (Razvan Cornel Constantin) позволяет разглядеть глаз комнатной мухи. 16 место конкурса.

Dr. Razvan Cornel Constantin. Работа победителя конкурса фотомикрографии 2019 Nikon’s Small World
16 из 20

Фото Разван Корнель Константин (Razvan Cornel Constantin) позволяет разглядеть глаз комнатной мухи. 16 место конкурса.

© Фото : Dr. Razvan Cornel Constantin/ Nikon’s Small World 2019
© Фото : Karl Deckart/ Nikon’s Small World 2019

Витамин С — и у Карла Декарта (Karl Deckart) 17 место.

Karl Deckart. Работа победителя конкурса фотомикрографии 2019 Nikon’s Small World
17 из 20

Витамин С — и у Карла Декарта (Karl Deckart) 17 место.

© Фото : Karl Deckart/ Nikon’s Small World 2019
© Фото : E. Billie Hughes/ Nikon’s Small World 2019

Благодаря обладателю 18 места Е. Билли Хьюз (E. Billie Hughes) можно получить представление о, как кристаллизуется минерал кристобалит.

E. Billie Hughes. Работа победителя конкурса фотомикрографии 2019 Nikon’s Small World
18 из 20

Благодаря обладателю 18 места Е. Билли Хьюз (E. Billie Hughes) можно получить представление о, как кристаллизуется минерал кристобалит.

© Фото : E. Billie Hughes/ Nikon’s Small World 2019
© Фото : Martyna Lukoseviciute & Dr. Carrie Albertin/ Nikon’s Small World 2019

Эмбрион осьминога привел Мартину Лукошевичюте и Кэрри Альбертин (Martyna Lukoseviciute & Dr. Carrie Albertin) на 19 место.

Martyna Lukoseviciute & Dr. Carrie Albertin. Работа победителя конкурса фотомикрографии 2019 Nikon’s Small World
19 из 20

Эмбрион осьминога привел Мартину Лукошевичюте и Кэрри Альбертин (Martyna Lukoseviciute & Dr. Carrie Albertin) на 19 место.

© Фото : Martyna Lukoseviciute & Dr. Carrie Albertin/ Nikon’s Small World 2019
© Фото : Simon Merz, Lea Bornemann & Sebastian Korste/ Nikon’s Small World 2019

Замыкает двадцатку фото сосудов мышиного сердца после инфаркта. Авторы — Саймон Мерц, Леа Борнеманн и Себастьян Корсте (Simon Merz, Lea Bornemann & Sebastian Korste).

Simon Merz, Lea Bornemann & Sebastian Korste. Работа победителя конкурса фотомикрографии 2019 Nikon’s Small World
20 из 20

Замыкает двадцатку фото сосудов мышиного сердца после инфаркта. Авторы — Саймон Мерц, Леа Борнеманн и Себастьян Корсте (Simon Merz, Lea Bornemann & Sebastian Korste).

© Фото : Simon Merz, Lea Bornemann & Sebastian Korste/ Nikon’s Small World 2019
8612224
Обсудить 0
Фото
Рекомендуем
Международная космическая станция
Россия строит специальный корабль для космических туристов
РИА
Новости
Ракета-носитель среднего класса Союз-5 (Иртыш)
Три новых объекта построят на Байконуре для пусков ракеты "Союз-5"
Планета Венера
Тайна пропавших океанов. Венера могла быть первой обитаемой планетой
Боевые имитаторы
Боевые имитаторы
Лента
новостей
Стартовый комплекс на космодроме Восточный
Одобрен эскизный проект российской сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну
Сторонники Brexit у здания Парламента в Лондоне
Британия отдаст 33 миллиарда и Северную Ирландию — и все из-за Путина
Ракета-носитель тяжелого класса Ангара-А5
Ракета "Ангара-А5" будет соответствовать требованиям Минобороны к 2025 году
Перелет российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 в Южную Африку
На аэродроме в ЮАР приземлились два российских ракетоносца Ту-160
В одном из цехов Горьковского автомобильного завода Группы ГАЗ в Нижнем Новгороде
Чего добился Вашингтон, пытаясь обанкротить ГАЗ
Участники согласованного митинга против регулирования интернет-отрасли. 10 марта 2019
Рунет гибнет как никогда раньше
Бронемашина Stryker MSL
"У России уже есть": США испытывают наземное энергетическое оружие
Астероид, который уничтожил динозавров
Еще один факт подтверждает, что динозавров погубил астероид
Врач смотрит результаты КТ головного мозга пациента
Ученые нашли вещество, предотвращающее рак и старение
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:00Напечатанные органы будут доступны в ближайшем будущем, считает ученый
09:00Ученые работают над созданием мельчайших наноэлектронных устройств в мире
08:54Красноярский диджей-охранник заменил школьные звонки на мелодии
08:49В Югре менеджер салона связи "повесила" кредиты на 70 человек
08:46Российская военная полиция заняла господствующую высоту в районе Кобани
08:41В Луганск прибыла колонна МЧС России с гуманитарной помощью
08:33В Минкомсвязи разъяснили ситуацию с блокировкой Telegram
08:31После прорыва дамбы в Красноярском крае в больницах остаются 16 человек
08:26В Красноярском крае опознали тела 17 погибших при прорыве дамб
08:22Кинологи осмотрели территорию после прорыва дамб под Красноярском
08:10СК проведет проверку после смерти младенца в самолете, летевшем в Хабаровск
08:06В Кузбассе медведь задрал охотника
07:59В Москве в четверг ожидается облачная погода и до 13 градусов тепла
07:57В Крым прибыла делегация известных иностранных сомелье
07:39В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков
07:39"Коммунарка" станет первой пересадочной станцией метро в ТиНАО в Москве
07:38Родственники опознали 15 погибших при прорыве дамб под Красноярском
07:28Мун Чжэ Ин направил послание Абэ ради улучшения отношений между странами
07:18В Шанхае два человека погибли в ДТП, 12 пострадали
07:06В Ярославле открывается форум "Культура в действии"
Лента новостейМолния