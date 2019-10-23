Глава ТПП Катырин попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости

Президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости

СОЧИ, 23 окт - РИА Новости. Глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости в ходе экономического форума "Россия - Африка" в Сочи.

Катырин опубликовал сообщение для новостного мобильного приложения "Динамика дня". Он заявил, что ТПП может вернуться к идее открытия представительства на африканском континенте.

Новость сразу же стала доступна подписчикам агентства и пользователям мобильного приложения "Динамика дня", а позже была опубликована на сайте ria.ru.

Затем Катырин был награжден дипломом от МИА "Россия сегодня".

© РИА Новости / Екатерина Лызлова Президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости © РИА Новости / Екатерина Лызлова Президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости

Саммит и экономический форум "Россия - Африка" проходит в Сочи 23-24 октября. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.