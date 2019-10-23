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РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

Глава ТПП Катырин попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости

13:37 23.10.2019 (обновлено: 13:48 23.10.2019)
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© РИА Новости / Екатерина ЛызловаПрезидент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости
Президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
СОЧИ, 23 окт - РИА Новости. Глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости в ходе экономического форума "Россия - Африка" в Сочи.
Катырин опубликовал сообщение для новостного мобильного приложения "Динамика дня". Он заявил, что ТПП может вернуться к идее открытия представительства на африканском континенте.
Новость сразу же стала доступна подписчикам агентства и пользователям мобильного приложения "Динамика дня", а позже была опубликована на сайте ria.ru.
Затем Катырин был награжден дипломом от МИА "Россия сегодня".
© РИА Новости / Екатерина ЛызловаПрезидент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости
Президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости
Саммит и экономический форум "Россия - Африка" проходит в Сочи 23-24 октября. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.
МИА "Россия сегодня" - международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Спорт РИА Новости, Недвижимость РИА Новости, Прайм, Рейтинг РИА Новости, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.
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Саммит и Экономический форум Россия – АфрикаРИА НовостиТоргово-промышленная палата РФСергей КатыринРоссияОбщество
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