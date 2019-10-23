В ЛНР заявили о повреждении школы при обстреле со стороны силовиков

Военнослужащие ЛНР в поселке Сокольники на линии соприкосновения в Луганской области

ЛУГАНСК, 23 окт - РИА Новости. Остекление школы в подконтрольном самопровозглашенной Луганской народной республике населенном пункте Золотое-5 повреждено в результате обстрела со стороны украинских силовиков, заявил в среду РИА Новости представитель Генпрокуратуры ЛНР Кирилл Белов.

Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу 21 июля.

"Сегодня, 23 октября, в 6.30 мск украинские силовики в очередной раз проявили агрессию в отношении жителей Луганской народной республики. Подразделения 72 бригады (украинских силовиков - ред.) вновь открыли огонь по населенному пункту Золотое-5. В результате чего пострадала действующая школа №4", - сообщил Белов.

Он уточнил, что пострадавших среди мирного населения нет, на месте работают следователи Генпрокуратуры ЛНР.

"Все собранные материалы будут приобщены к ранее возбужденному уголовному делу по статье 440 УК ЛНР "Геноцид" и части 2 статьи 439 УК ЛНР "Применение запрещенных средств и методов ведения войны", - добавил представитель Генпрокуратуры ЛНР.

Официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий позднее заявил, что материалы об обстреле школы переданы международным наблюдателям и в Генпрокуратуру ЛНР "для возбуждения уголовного дела в отношении командира 72 бригады ВС Украины".