Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-23T15:45Z
https://ria.ru/20191023/1560113788.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155956/65/1559566561_0:0:3065:1724_1036x0_80_0_0_bc025d4e005107530afab4ccc4af9f92.jpg
РИА Новости

В ЛНР заявили о повреждении школы при обстреле со стороны силовиков

13:33 23.10.2019 (обновлено: 15:45 23.10.2019)
133
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ЛНР в поселке Сокольники на линии соприкосновения в Луганской области
Военнослужащие ЛНР в поселке Сокольники на линии соприкосновения в Луганской области
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
ЛУГАНСК, 23 окт - РИА Новости. Остекление школы в подконтрольном самопровозглашенной Луганской народной республике населенном пункте Золотое-5 повреждено в результате обстрела со стороны украинских силовиков, заявил в среду РИА Новости представитель Генпрокуратуры ЛНР Кирилл Белов.
Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу 21 июля.
"Сегодня, 23 октября, в 6.30 мск украинские силовики в очередной раз проявили агрессию в отношении жителей Луганской народной республики. Подразделения 72 бригады (украинских силовиков - ред.) вновь открыли огонь по населенному пункту Золотое-5. В результате чего пострадала действующая школа №4", - сообщил Белов.
Он уточнил, что пострадавших среди мирного населения нет, на месте работают следователи Генпрокуратуры ЛНР.
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на деловом завтраке в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. 16 февраля 2019
Вчера, 17:42РИА Новости
МИД Германии призвал развести силы в Донбассе для реализации "Минска-2"
"Все собранные материалы будут приобщены к ранее возбужденному уголовному делу по статье 440 УК ЛНР "Геноцид" и части 2 статьи 439 УК ЛНР "Применение запрещенных средств и методов ведения войны", - добавил представитель Генпрокуратуры ЛНР.
Официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий позднее заявил, что материалы об обстреле школы переданы международным наблюдателям и в Генпрокуратуру ЛНР "для возбуждения уголовного дела в отношении командира 72 бригады ВС Украины".
"Подобными провокациями украинская сторона целенаправленно затягивает выполнение пунктов минских соглашений. В этой связи призываем международные наблюдательные и правозащитные организации принудить киевскую власть отказаться от реализации своих преступных намерений", - сказал он журналистам.
Владимир Джабаров
14:25РИА Новости
Джабаров прокомментировал заявление НАТО о военной помощи Киеву
100140
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРЛНРДонбассЛуганская Народная РеспубликаЛуганскУкраинаВ мире
Рекомендуем
Украинский военный в Донецкой области
Силовики 24 раза нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР
РИА
Новости
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на деловом завтраке в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. 16 февраля 2019
МИД Германии призвал развести силы в Донбассе для реализации "Минска-2"
Указатель на выезде из города Первомайск в Луганской области
В ЛНР нашли тайник с оружием и боеприпасами
Украинский беспилотник
В ДНР заявили об уничтожении двух БПЛА силовиков в Донбассе за сутки
Лента
новостей
Дмитрий Песков
Кремль прокомментировал слова Зеленского о встрече "нормандской четверки"
Турецкие военные в городе Акчакале в провинции Шанлыурфа недалеко от границы с Сирией
В НАТО прокомментировали меморандум России и Турции по Сирии
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
Абэ заверил Зеленского в намерении продолжить поддержку реформ на Украине
Антон Мухарский
"Они выбрали Россию": украинский актер призвал отгородиться от Донбасса
Нейтральная зона между ЛНР и Украиной близ населенного пункта Золотое
В ЛНР заявили, что Киев за три года занял почти весь участок отвода сил
Президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости
Глава ТПП Катырин попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Тюменской области зафиксировали три случая "гаффской болезни"
Пропускной пункт в селе Петровское в Донецкой области, где должен состояться отвод сил бойцов подразделений Донецкой народной республики
Украинские силовики 14 раз нарушили перемирие во вторник, заявляют в ДНР
Бывший президент Украины Петр Порошенко около здания Государственного бюро расследований Украины
Депутат Рады обвинил Порошенко в получении взятки в 150 миллионов долларов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:11Черногория открыла прием заявок на получение гражданства за инвестиции
16:10Российские энергетики готовы строить новые объекты генерации в ЦАР
16:09Кличко напал на журналиста после неудобного вопроса
16:08Инфляция в России за период с 15 по 21 октября составила 0,1% - Росстат
16:08Эфиопия хочет в течение десяти лет построить АЭС малой мощности
16:08Белоруссия пригласила на выборы наблюдателей из России, Грузии и с Украины
16:07В Калининградской области неизвестные расстреляли вторую семью лебедей
16:06Боеприпас времен войны обнаружили на северо-западе Москвы
16:03В Норвегии поблагодарили советские войска за освобождение Финнмарка
16:00В Калининграде трехлетняя девочка несколько часов одна каталась в автобусе
15:59Власти Чили направят $1,2 млрд на решение вызвавших протесты проблем
15:56Ассоциация грузового транспорта Британии прокомментировала гибель мигрантов
15:54Трамп анонсировал выступление по ситуации на турецко-сирийской границе
15:54На "Открытых инновациях" подписан меморандум по диагностике онкозаболеваний
15:51Росатом готов помочь Африке в решении наиболее острых вопросов
15:48В Якутии произошло ДТП с автобусом, три человека госпитализированы
15:48В МАГАТЭ видят потенциал сотрудничества России и Африки в атомной сфере
15:43Октябрь стал одним из самых теплых за все время наблюдений в Москве
15:43Врач назвал признаки гипертонического криза
15:42Управлять проектом криптовалюты Libra будет специально созданная ассоциация
Лента новостейМолния