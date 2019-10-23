В Пензенской области открыли птицефабрику за сто миллионов рублей

ПЕНЗА, 23 окт - РИА Новости. Новая птицефабрика с инвестициями в 100 миллионов рублей и объемом производства 18 миллионов яиц в год открылась в среду в Пензенской области, сообщила пресс-служба областного правительства.

"В Каменском районе открыли современную птицефабрику на 75 тысяч кур-несушек с объемом производства 18 миллионов яиц в год. Проект - это и собственные средства инвестора, и грант на развитие крестьянско-фермерского хозяйства по линии министерства сельского хозяйства (области)", - написал губернатор Иван Белозерцев в своем микроблоге в Twitter.

В Каменском р-не открыли современную птицефабрику на 75 тыс. кур-несушек с объёмом производства 18 млн. яиц в год. Проект - это и собственные средства инвестора, и грант на развитие крестьянско-фермерского хозяйства по линии министерства сельского хозяйства. pic.twitter.com/tExFPtEMT2 — Иван Белозерцев (@BelozercevIA) 23 октября 2019 г.

Птицефабрика включает в себя цех клеточного содержания птицы, ремонтного молодняка, а также комбикормовый сектор, хозяйственно-складской блок и административно-типовой корпус. Уточняется, что на данный момент уже приобретена первая партия суточного молодняка, получено первое яйцо.

В пресс-службе отметили, что продукция семейной птицефабрики Кузяковых предназначена для обеспечения сырьем кондитерского производства "Ванюшкины сладости", и таким образом создан полный производственный цикл от выращивания и заготовки кормов до выпуска кондитерской продукции.

"Когда крупные компании вкладывают средства в создание предприятий - это очень здорово. Но когда в строительство новых производств инвестирует малый и средний бизнес - это здорово вдвойне… Для нас очень важно, чтобы доля малого и среднего предпринимательства в валовом региональном продукте Пензенской области была значительно выше", - заявил Белозерцев на открытии птицефабрики.