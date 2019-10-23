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РИА Новости
Пензенская область

В Пензенской области открыли птицефабрику за сто миллионов рублей

13:22 23.10.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЯйца
Яйца
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Яйца. Архивное фото
ПЕНЗА, 23 окт - РИА Новости. Новая птицефабрика с инвестициями в 100 миллионов рублей и объемом производства 18 миллионов яиц в год открылась в среду в Пензенской области, сообщила пресс-служба областного правительства.
"В Каменском районе открыли современную птицефабрику на 75 тысяч кур-несушек с объемом производства 18 миллионов яиц в год. Проект - это и собственные средства инвестора, и грант на развитие крестьянско-фермерского хозяйства по линии министерства сельского хозяйства (области)", - написал губернатор Иван Белозерцев в своем микроблоге в Twitter.
Птицефабрика включает в себя цех клеточного содержания птицы, ремонтного молодняка, а также комбикормовый сектор, хозяйственно-складской блок и административно-типовой корпус. Уточняется, что на данный момент уже приобретена первая партия суточного молодняка, получено первое яйцо.
В пресс-службе отметили, что продукция семейной птицефабрики Кузяковых предназначена для обеспечения сырьем кондитерского производства "Ванюшкины сладости", и таким образом создан полный производственный цикл от выращивания и заготовки кормов до выпуска кондитерской продукции.
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"Когда крупные компании вкладывают средства в создание предприятий - это очень здорово. Но когда в строительство новых производств инвестирует малый и средний бизнес - это здорово вдвойне… Для нас очень важно, чтобы доля малого и среднего предпринимательства в валовом региональном продукте Пензенской области была значительно выше", - заявил Белозерцев на открытии птицефабрики.
По данным властей региона, в целом по Пензенской области производство скота и птицы в хозяйствах всех категорий в январе-августе этого года выросло к аналогичному периоду 2018 года на 26% - почти до 245 тысяч тонн, а по итогам 2019 года ожидается рост на 19% - до 382 тысяч тонн.
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