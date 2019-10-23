ТАМБОВ, 23 окт - РИА Новости. В Тамбовской области 46 НКО получили региональную поддержку на общую сумму 20,6 миллиона рублей на основании конкурсных отборов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

Региональные средства на поддержку НКО выделены по поручению главы администрации Тамбовской области Александра Никитина. "Наш губернатор считает поддержку НКО, работающих в общественно значимых направлениях, одной из самых важных задач внутренней политики", - сказал представитель пресс-службы.

В этом году прошли три конкурсных отбора по разным направлениям. Первый блок был посвящён укреплению гражданского единства, межнационального сотрудничества, развитию инфраструктуры некоммерческого сектора, второй - молодёжной политике и патриотическому воспитанию, третий - ориентирован на проекты, направленные на помощь социально уязвимым слоям населения, охрану здоровья граждан, на защиту семьи и детства.

"Победителями в этом году стали 46 организаций, в прошлом году было 37. Это говорит о положительной динамике прироста организаций, получивших господдержку", - приводит пресс-служба слова начальника управления общественных связей Алексея Беляева.