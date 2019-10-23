ТАМБОВ, 23 окт - РИА Новости. В Тамбовской области 46 НКО получили региональную поддержку на общую сумму 20,6 миллиона рублей на основании конкурсных отборов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
Региональные средства на поддержку НКО выделены по поручению главы администрации Тамбовской области Александра Никитина. "Наш губернатор считает поддержку НКО, работающих в общественно значимых направлениях, одной из самых важных задач внутренней политики", - сказал представитель пресс-службы.
В этом году прошли три конкурсных отбора по разным направлениям. Первый блок был посвящён укреплению гражданского единства, межнационального сотрудничества, развитию инфраструктуры некоммерческого сектора, второй - молодёжной политике и патриотическому воспитанию, третий - ориентирован на проекты, направленные на помощь социально уязвимым слоям населения, охрану здоровья граждан, на защиту семьи и детства.
"Победителями в этом году стали 46 организаций, в прошлом году было 37. Это говорит о положительной динамике прироста организаций, получивших господдержку", - приводит пресс-служба слова начальника управления общественных связей Алексея Беляева.
В пресс-службе добавили, что по итогам трех региональных конкурсных отборов четыре НКО получили гранты на сумму более миллиона рублей. Это региональное отделение движения "Волонтеры Победы", Тамбовская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов, юридический центр "Гарант", который поможет социально ориентированным НКО работать более эффективно, а также Ассоциация развития территорий - на совершенствование территориального общественного самоуправления и поддержку гражданской активности.