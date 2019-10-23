Кабинет министров планирует принять программы поддержки десяти регионов

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Правительство РФ в ближайшее время планирует принять программы поддержки 10 регионов РФ с наименьшей бюджетной обеспеченностью, заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов на пленарном заседании Госдумы.

"Мы подготовили, и правительство в ближайшее время примет программы по 10 субъектам РФ, которые имеют наименьшие уровни инвестиционной активности, наименьший уровень реальных доходов населения. Им надо помогать. Предусматривается принятие таких программ по поддержке субъектов РФ. Это позволит подтянуть те регионы, которые сегодня не имеют таких возможностей", - сказал он.

"Необходимо выравнивание тех регионов, которые нуждаются в государственной помощи. Большая дифференциация в экономических возможностях субъектов РФ. Большая страна - разница после выравнивания в три раза по бюджетной обеспеченности", - отметил Силуанов.