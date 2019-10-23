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РИА Новости

В Ираке назвали сроки вывода американских военных, уходящих из Сирии

13:04 23.10.2019 (обновлено: 13:17 23.10.2019)
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© REUTERS / Azad LashkariКолонна американских военных автомобилей на территории Ирака после вывода из северной Сирии
Колонна американских военных автомобилей на территории Ирака после вывода из северной Сирии
© REUTERS / Azad Lashkari
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Министр обороны Ирака Наджах аш-Шамри после встречи с коллегой из США Марком Эспером заявил, что американские силы, уходящие из Сирии, покинут иракскую территорию в течение четырех недель, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Как заявил министр в интервью агентству, американские военные, уходящие из САР, после Ирака направятся в Кувейт, Катар или в США.
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В среду глава Минобороны США Марк Эспер прибыл с необъявленным визитом в Багдад. Как сообщалось, он планирует встретиться с иракским коллегой и премьер-министром Ирака Аделем Абд аль-Махди. В ходе встреч, как ожидалось, стороны обсудят сокращение числа американских военных в Сирии и то, "какую роль будет играть в этом Ирак".
Ранее Эспер заявил, что примерно тысяча американских военных, которых выводят из северных районов Сирии, отправится в западный Ирак. В среду объединенное командование ВС Ирака заявило, что выведенные из Сирии военные США должны покинуть иракскую территорию, поскольку им разрешили только транзит.
Вооруженные силы США уже покинули большую часть своих баз, расположенных в сирийских провинциях Алеппо, Эль-Хасаке и Ракка, выведя свой контингент на базы в Ираке. Решение покинуть северо-восток Сирии было принято Вашингтоном после начала турецкой военной операции 9 октября против курдских вооруженных формирований, которые последние несколько лет являлись союзниками США в борьбе против террористической группировки "Исламское государство"*.
США и их союзники с 2014 года проводили в Сирии и Ираке операцию против ИГ*, причем в Сирии действовали без соглашения официальных властей страны.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
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