Вологодский губернатор предлагает запретить продажу бездымного табака

ВОЛОГДА, 23 окт – РИА Новости. С предложением запретить продажу несовершеннолетним бездымного табака - снюса - выступил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
Снюс – один из видов бездымного табака . Он изготавливается из измельченных табачных листьев, которые пакуют в пакетики, и при использовании помещают между десной и губой.
"В настоящее время подростки законодательно защищены только от табака и табачной продукции. Продажа бестабачных никотиновых смесей не ограничена. Поэтому необходимо начать работу на уровне региона и в кратчайшие сроки остановить распространение этого опасного увлечения среди несовершеннолетних вологжан", - сказал Кувшинников.
Объем никотина в бездымных смесях в разы превышает стандартную порцию никотина в сигарете, в результате смесь вызывает у подростков быстрое привыкание. Глава региона поручил региональному департаменту здравоохранения подготовить изменения в законодательство области, которые запретят продажу несовершеннолетним никотиносодержащей продукции.
Губернатор напомнил, что сохранение общественного здоровья, противодействие вредным привычкам и оперативное нормативное реагирование всегда являлись приоритетом социальной политики Вологодчины. Два года назад Вологодская область уже ввела запрет на продажу несовершеннолетним электронных сигарет и вейпов. Определен список общественных мест, где их нельзя использовать. Кроме того, с 2015 года в регионе введен запрет розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним.