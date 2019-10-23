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РИА Новости
Вологодская область

Вологодский губернатор предлагает запретить продажу бездымного табака

12:50 23.10.2019 (обновлено: 12:51 23.10.2019)
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© РИА Новости / Нина ЗотинаГубернатор Вологодской области Олег Кувшинников
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников
© РИА Новости / Нина Зотина
ВОЛОГДА, 23 окт – РИА Новости. С предложением запретить продажу несовершеннолетним бездымного табака - снюса - выступил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
Снюс – один из видов бездымного табака . Он изготавливается из измельченных табачных листьев, которые пакуют в пакетики, и при использовании помещают между десной и губой.

"В настоящее время подростки законодательно защищены только от табака и табачной продукции. Продажа бестабачных никотиновых смесей не ограничена. Поэтому необходимо начать работу на уровне региона и в кратчайшие сроки остановить распространение этого опасного увлечения среди несовершеннолетних вологжан", - сказал Кувшинников.

Объем никотина в бездымных смесях в разы превышает стандартную порцию никотина в сигарете, в результате смесь вызывает у подростков быстрое привыкание. Глава региона поручил региональному департаменту здравоохранения подготовить изменения в законодательство области, которые запретят продажу несовершеннолетним никотиносодержащей продукции.
Губернатор напомнил, что сохранение общественного здоровья, противодействие вредным привычкам и оперативное нормативное реагирование всегда являлись приоритетом социальной политики Вологодчины. Два года назад Вологодская область уже ввела запрет на продажу несовершеннолетним электронных сигарет и вейпов. Определен список общественных мест, где их нельзя использовать. Кроме того, с 2015 года в регионе введен запрет розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним.
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