Вологодский губернатор предлагает запретить продажу бездымного табака

ВОЛОГДА, 23 окт – РИА Новости. С предложением запретить продажу несовершеннолетним бездымного табака - снюса - выступил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.

Снюс – один из видов бездымного табака . Он изготавливается из измельченных табачных листьев, которые пакуют в пакетики, и при использовании помещают между десной и губой.

"В настоящее время подростки законодательно защищены только от табака и табачной продукции. Продажа бестабачных никотиновых смесей не ограничена. Поэтому необходимо начать работу на уровне региона и в кратчайшие сроки остановить распространение этого опасного увлечения среди несовершеннолетних вологжан", - сказал Кувшинников.

Объем никотина в бездымных смесях в разы превышает стандартную порцию никотина в сигарете, в результате смесь вызывает у подростков быстрое привыкание. Глава региона поручил региональному департаменту здравоохранения подготовить изменения в законодательство области, которые запретят продажу несовершеннолетним никотиносодержащей продукции.