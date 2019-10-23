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РИА Новости

На юге Франции полиция задержала человека, закрывшегося в музее

12:50 23.10.2019
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© REUTERS / Philippe WojazerПолицейские у штаб-квартиры полиции Парижа. 3 октября 2019
Полицейские у штаб-квартиры полиции Парижа. 3 октября 2019
© REUTERS / Philippe Wojazer
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Правоохранительные органы в ходе спецоперации задержали человека, который заперся в археологическом музее в коммуне Сен-Рафаэль департамента Вар на юге Франции, сообщает полиция.
"Полицейская операция проходит в Археологическом музее Сен-Рафаэля (Вар) в отношении человека, который там укрылся. Он только что был задержан", - говорится в заявлении полиции в Twitter.
По информации радиостанции France Bleu, причиной для вмешательства полиции стал по меньшей мере один человек, пробравшийся в археологический музей городка и запершийся там. Сообщается, что на месте были обнаружены "вызывающие волнение" надписи на арабском, "в которых говорится про музей и про ад". Тревогу утром в среду подняла уборщица музея, которая попыталась попасть на работу, но входная дверь музея оказалась заблокирована изнутри.
Сотрудники спецподразделения французской полиции
11:52РИА Новости
Полиция проводит спецоперацию на юге Франции
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ФранцияВ мире
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