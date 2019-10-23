На юге Франции полиция задержала человека, закрывшегося в музее

По информации радиостанции France Bleu, причиной для вмешательства полиции стал по меньшей мере один человек, пробравшийся в археологический музей городка и запершийся там. Сообщается, что на месте были обнаружены "вызывающие волнение" надписи на арабском, "в которых говорится про музей и про ад". Тревогу утром в среду подняла уборщица музея, которая попыталась попасть на работу, но входная дверь музея оказалась заблокирована изнутри.