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РИА Новости
Война в Сирии

В НАТО прокомментировали меморандум России и Турции по Сирии

12:40 23.10.2019
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© REUTERS / Murad SezerТурецкие военные в городе Акчакале в провинции Шанлыурфа недалеко от границы с Сирией
Турецкие военные в городе Акчакале в провинции Шанлыурфа недалеко от границы с Сирией
© REUTERS / Murad Sezer
Турецкие военные в городе Акчакале в провинции Шанлыурфа недалеко от границы с Сирией. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 23 окт – РИА Новости. Министры обороны стран НАТО обсудят на переговорах в четверг и пятницу ситуацию на северо-востоке Сирии, при этом альянс считает преждевременным оценивать договоренности РФ и Турции, заявил в среду генсек Йенс Столтенберг.
"Полагаю, что сейчас рано оценивать последствия соглашения, которое было достигнуто президентами Турции и России", - сказал он журналистам в среду.
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При этом Столтенберг отметил, что соглашение по прекращению огня на северо-востоке Сирии, заключенное ранее при посредничестве США, является основой для политического решения конфликта.
"Мы видели, что можно двигаться к политическому решению… Нам нужно двигаться дальше, чтобы иметь реальное, переговорное, политическое решение в Сирии", - сказал он.
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Война в СирииНАТОТурцияЙенс СтолтенбергРоссияСШАВ мире
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