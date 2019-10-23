Руководство "Железной дороги Молдовы" попросило провести обыски в компании

КИШИНЕВ, 23 окт — РИА Новости. Руководство государственного предприятия "Железная дорога Молдовы" обратилось в правоохранительные органы с просьбой провести обыски, чтобы привлечь к ответственности сотрудников компании, об этом сообщила в среду пресс-служба ЖДМ.

"Обыски, проведенные утром 23 октября в одном из кишиневских филиалов Государственного предприятия "Железная дорога Молдовы", стали оперативным ответом на ходатайство Службы внутренней безопасности компании, направленное правоохранительным органам", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ЖДМ.

В компании уточнили, что несколько сотрудников подозреваются в использовании служебных полномочий для присвоения финансовых ресурсов ЖДМ.

"Госпредприятие "Железная дорога Молдовы" решительно осуждает любые акты нарушения закона и постоянно демонстрирует открытость и сотрудничество в целях обеспечения деятельности в строгом соответствии с законодательством Молдавии", - отмечает пресс-служба компании.