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РИА Новости

Руководство "Железной дороги Молдовы" попросило провести обыски в компании

12:29 23.10.2019
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© Sputnik / Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанкПолиция в Молдавии
Полиция в Молдавии
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Полиция в Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 23 окт — РИА Новости. Руководство государственного предприятия "Железная дорога Молдовы" обратилось в правоохранительные органы с просьбой провести обыски, чтобы привлечь к ответственности сотрудников компании, об этом сообщила в среду пресс-служба ЖДМ.
"Обыски, проведенные утром 23 октября в одном из кишиневских филиалов Государственного предприятия "Железная дорога Молдовы", стали оперативным ответом на ходатайство Службы внутренней безопасности компании, направленное правоохранительным органам", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ЖДМ.
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В компании уточнили, что несколько сотрудников подозреваются в использовании служебных полномочий для присвоения финансовых ресурсов ЖДМ.
"Госпредприятие "Железная дорога Молдовы" решительно осуждает любые акты нарушения закона и постоянно демонстрирует открытость и сотрудничество в целях обеспечения деятельности в строгом соответствии с законодательством Молдавии", - отмечает пресс-служба компании.
Директор госпредприятия "Железная дорога Молдовы" Юрий Топалэ в сентябре добровольно ушел в отставку.
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