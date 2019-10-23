Телемост юных инспекторов движения состоится 24 октября

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Представители всех федеральных округов Российской Федерации примут участие в телемосте, который пройдет в четверг и объединит участников Межгосударственного слета юных инспекторов движения и ЮИДовцев в разных российских регионах, сообщает Госавтоинспекция МВД России.

"Телемост станет одним из основных событий Межгосударственного слета юных инспекторов движения, проходящего в ВДЦ "Смена" в Анапе. К мероприятию в режиме онлайн присоединятся и участники Всероссийского слета ЮИД, который в эти дни проходит в ВДЦ "Орленок", - сказал заместитель начальника отдела пропаганды БДД ГУОБДД МВД России полковник полиции Сергей Хранцкевич.

От Центрального федерального округа в телемосте примут участие юные инспекторы движения из Орловской области, Северо-Запад представит Новгородская область, от Южного федерального округа на связь выйдет Ростовская область, от Северного Кавказа – Кабардино-Балкарская республика, Поволжье представят ЮИДовцы Кировской области, регионы Уральского федерального округа - Тюменская область. От Сибири в телемосте примут участие юные инспекторы из Хакасии, а завершится телемост на Дальнем Востоке.

Межгосударственный слет, направленный на популяризацию основ безопасности дорожного движения среди школьников и создание условий для сохранения жизни и здоровья детей на дорогах, проводится ежегодно с 2006 года. В этом году, по словам Хранцкевича, его участниками стали команды из 40 регионов России и 6 стран СНГ – Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.