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РИА Новости

Телемост юных инспекторов движения состоится 24 октября

12:24 23.10.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредупреждающая надпись для пешеходов, нанесенная на асфальте перед переходом
Предупреждающая надпись для пешеходов, нанесенная на асфальте перед переходом
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Представители всех федеральных округов Российской Федерации примут участие в телемосте, который пройдет в четверг и объединит участников Межгосударственного слета юных инспекторов движения и ЮИДовцев в разных российских регионах, сообщает Госавтоинспекция МВД России.
"Телемост станет одним из основных событий Межгосударственного слета юных инспекторов движения, проходящего в ВДЦ "Смена" в Анапе. К мероприятию в режиме онлайн присоединятся и участники Всероссийского слета ЮИД, который в эти дни проходит в ВДЦ "Орленок", - сказал заместитель начальника отдела пропаганды БДД ГУОБДД МВД России полковник полиции Сергей Хранцкевич.
От Центрального федерального округа в телемосте примут участие юные инспекторы движения из Орловской области, Северо-Запад представит Новгородская область, от Южного федерального округа на связь выйдет Ростовская область, от Северного Кавказа – Кабардино-Балкарская республика, Поволжье представят ЮИДовцы Кировской области, регионы Уральского федерального округа - Тюменская область. От Сибири в телемосте примут участие юные инспекторы из Хакасии, а завершится телемост на Дальнем Востоке.
Межгосударственный слет, направленный на популяризацию основ безопасности дорожного движения среди школьников и создание условий для сохранения жизни и здоровья детей на дорогах, проводится ежегодно с 2006 года. В этом году, по словам Хранцкевича, его участниками стали команды из 40 регионов России и 6 стран СНГ – Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.
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"Активисты ЮИДовского движения из российских регионов и стран СНГ в ходе слета не только делятся собственным опытом работы со сверстниками и взрослыми, но и коллективно вырабатывают новые формы и методы повышения безопасности юных участников дорожного движения", - подчеркнул Хранцкевич.
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Безопасная дорогаГосавтоинспекция
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