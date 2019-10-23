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РИА Новости

Подававший сигнал бедствия ледокол "Тор" остается у берегов Норвегии

11:45 23.10.2019 (обновлено: 13:13 23.10.2019)
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© ФГУП "Росморпорт"Ледокол "Тор"
Ледокол Тор
© ФГУП "Росморпорт"
Ледокол "Тор". Архивное фото
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Подававший утром во вторник сигнал бедствия российский ледокол "Тор" все еще остается у берегов Норвегии, свидетельствуют данные онлайн-портала по отслеживанию движения судов Marinetraffic.
Ледокол "Тор", который был обесточен у берегов Норвегии и обращался в норвежский спасцентр за предоставлением буксира, может возобновить движение в арктический порт Сабетта в ЯНАО вечером, сообщали РИА Новости во вторник в пресс-службе "Росморпорта".
Согласно данным Marinetraffic, сейчас ледокол находится в водах Норвегии, ближайший порт - Олесунн. Скорость судна фиксируется в 0,2 узла, ледокол стоит на якоре. Буксиров и иных судов рядом с ним нет. По сведениям портала, в Сабетту "Тор" должен прибыть вечером 31 октября.
Ранее стало известно, что российский ледокол с 33 людьми на борту подал сигнал бедствия у берегов Норвегии во время шторма из-за остановки двигателя. В район бедствия вылетел вертолет. На место также следовали буксиры. Позднее спасательный центр южной Норвегии в Twitter сообщил, что ледокол восстановил работу двигателя. Входящая в состав экипажа ледокол "Тор" женщина эвакуирована с травмами в больницу норвежского Олесунда, сообщало во вторник посольство РФ в Норвегии в Facebook.
Ледокол Тор
Вчера, 11:26Радио Sputnik
"Ложная тревога". Российский ледокол подал сигнал бедствия случайно
Росморпорт ранее во вторник рассказал о хронологии событий. Судно вышло из Санкт-Петербурга 17 октября и шло на Ямал. Двадцать второго октября в 07.15 мск в связи с тяжелыми погодными условиями у берегов Норвегии (порывы ветра до 30 м/с, волнение моря до 8 метров) произошло обесточивание судна c одновременным запуском аварийного дизель-генератора. Капитан ледокола обратился в Норвежский спасательный центр с запросом о предоставлении буксира. В 09.15 силами членов экипажа была восстановлена работа судна на 2 главных двигателях, в 10.15 полностью восстановлена работа всех судовых систем.
Ледокол "Тор" принадлежит ФГУП "Росморпорт". Это дизель-электрический ледокол проекта 374, который был построен на судоверфи компании в Финляндии по заказу Швеции. В 2008 году ФГУП "Росморпорт" выкупило ледокол "Тор".
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