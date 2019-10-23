Власти Гонконга отозвали скандальный законопроект об экстрадиции

ПЕКИН, 23 окт - РИА Новости. Правительство Гонконга официально отзывает законопроект об экстрадиции, который привел к массовым протестам и многомесячному хаосу в специальном административном районе, заявил на заседании в Законодательном собрании в среду секретарь Гонконга по вопросам безопасности Джон Ли.

Изначально эта формальная процедура должна была состояться 16 октября после того, как парламент возобновил работу после летнего перерыва. Однако из-за хаоса, устроенного оппозицией, заседание было отложено.

Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением поправки к закону об экстрадиции, начались в Гонконге в июне. Подовом для ее рассмотрения стало совершенное жителем Гонконга убийство своей девушки на Тайване. Из-за отсутствия соглашения об экстрадиции подозреваемого не могли выдать тайваньским властям, а ведение переговоров о таком соглашении было проблематично, так как центральное правительство Китая не признает суверенитета Тайваня.

Для решения проблемы правительство Гонконга предложило внести поправку в существующий "Закон о подозреваемых преступниках, находящихся в бегах". Предполагаемый механизм позволил бы выдавать подозреваемых по указу главы администрации района юрисдикциям, с которыми у Гонконга нет соглашения, в том числе материковой части Китая.

Однако противники законопроекта посчитали, что это подорвет независимость судебной системы Гонконга в соответствии с принципом "одна страна, две системы" и позволит центральному правительству бороться с неугодными власти лицами.

После масштабных акций протеста власти Гонконга пошли на уступки, объявив о бессрочной приостановке рассмотрения поправок. Однако противники законопроекта остались недовольны и потребовали полного отказа от него, выдвинув властям ультиматум, который не был удовлетворен. Протесты, все больше и больше сопровождающиеся насилием и столкновениями с полицией, продолжились.

Кроме того, протестующие вдобавок к требованию о полном отзыве законопроекта, также потребовали отменить использование термина "массовые беспорядки" в отношении протестов 12 июня, освободить всех арестованных ранее демонстрантов, провести независимое расследование действий полиции во время протестов 12 июня, ввести прямые всеобщие выборы главы администрации района и в Законодательное собрание.

В течение трех месяцев правительство Гонконга отказывалось выполнять требования демонстрантов и лишь 4 сентября под давлением непрекращающихся массовых протестов глава администрации Кэрри Лэм объявила о решении властей полностью отозвать законопроект об экстрадиции.