Президентский грант вручен молодому ученому из Центра изучения Арктики

АРХАНГЕЛЬСК, 23 окт - РИА Новости. Молодой архангельский ученый Ольга Аксёнова получила грант президента России на продолжение биологических исследований в Центре комплексного изучения Арктики имени Н.П. Лавёрова; свидетельство о предоставлении гранта ей вручил во время посещения центра полпред президента РФ в СЗФО Александр Гуцан, сообщает пресс-служба правительства Архангельской области.

Центр имени Н.П. Лавёрова – одно из крупнейших учреждений региона по изучению проблем Арктики - активно участвует в нацпроекте "Наука". Хорошим стимулом для реализации потенциала молодых ученых являются и президентские гранты, которые выделяются на конкурсной основе, отметили в пресс-службе.

Как отметил полпред, ежегодно такие гранты получают 460 ученых. В этом году в конкурсе приняли участие три тысячи человек по всей стране, из них 297 – представители СЗФО.

По словам Аксёновой, президентский грант – возможность продолжить начатую работу, имеющую серьезное практическое значение, и стимул для развития аспирантов и студентов, которые, по условиям конкурса, обязательно должны принимать участие в исследованиях на заявленную тему.

Проект, который возглавляет ученый, направлен на изучение моллюсков семейства Прудовиковые как промежуточных переносчиков паразитов - трематод с применением современных молекулярно-генетических и биогеографических подходов.

"С изменением климата, активизацией туристических потоков, в том числе из жарких стран, для которых характерна проблема большого разнообразия паразитов, эта тема приобретает всё большую актуальность. Надеюсь, что наши исследования будут способствовать сбережению чистоты Арктики", – пояснила Аксёнова.