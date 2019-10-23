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РИА Новости
Архангельская область

Президентский грант вручен молодому ученому из Центра изучения Арктики

10:38 23.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкГорода России. Архангельск
Города России. Архангельск
© РИА Новости / Алексей Куденко
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АРХАНГЕЛЬСК, 23 окт - РИА Новости. Молодой архангельский ученый Ольга Аксёнова получила грант президента России на продолжение биологических исследований в Центре комплексного изучения Арктики имени Н.П. Лавёрова; свидетельство о предоставлении гранта ей вручил во время посещения центра полпред президента РФ в СЗФО Александр Гуцан, сообщает пресс-служба правительства Архангельской области.
Центр имени Н.П. Лавёрова – одно из крупнейших учреждений региона по изучению проблем Арктики - активно участвует в нацпроекте "Наука". Хорошим стимулом для реализации потенциала молодых ученых являются и президентские гранты, которые выделяются на конкурсной основе, отметили в пресс-службе.
Как отметил полпред, ежегодно такие гранты получают 460 ученых. В этом году в конкурсе приняли участие три тысячи человек по всей стране, из них 297 – представители СЗФО.
По словам Аксёновой, президентский грант – возможность продолжить начатую работу, имеющую серьезное практическое значение, и стимул для развития аспирантов и студентов, которые, по условиям конкурса, обязательно должны принимать участие в исследованиях на заявленную тему.
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Проект, который возглавляет ученый, направлен на изучение моллюсков семейства Прудовиковые как промежуточных переносчиков паразитов - трематод с применением современных молекулярно-генетических и биогеографических подходов.
"С изменением климата, активизацией туристических потоков, в том числе из жарких стран, для которых характерна проблема большого разнообразия паразитов, эта тема приобретает всё большую актуальность. Надеюсь, что наши исследования будут способствовать сбережению чистоты Арктики", – пояснила Аксёнова.
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов отметил, что вручение гранта президента России – высокая оценка уже выполненной работы и хороший задел на будущее. "Исследовательский центр комплексного изучения Арктики имени Н.П. Лавёрова – одно из базовых учреждений по созданию научно-образовательного центра мирового уровня. В свете этого очень важно, что успех наших ученых получил столь высокую поддержку. Это значит, что мы на правильном пути", – привели в пресс-службе слова Орлова.
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