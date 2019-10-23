Во Львове студентка распылила газ в общежитии

КИЕВ, 23 окт - РИА Новости. Студентка распылила газ в общежитии во Львове, 12 студентов попали в больницу, сообщила в среду пресс-служба управления Национальной полиции Украины во Львовской области.
"Около 21.30 (совпадает с мск) одна из студенток, жительница общежития, зашла в комнату своего знакомого, также студента, чтобы забрать свое зарядное устройство к телефону. В комнате она увидела баллончик яркого цвета, решила, что это духи и распылила его содержание. На самом деле баллончик содержал газ раздражающего действия "Перец-4", - говорится в сообщении.
По данным полиции, 12 студентов госпитализировали с диагнозом "отравление в результате токсического действия неизвестного вещества".
Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.