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РИА Новости

В Хабаровском крае на волю выпустили 11 белух из бухты Средняя

09:57 23.10.2019
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© РИА Новости / Коалиция "Свободу косаткам и белухам" / Перейти в фотобанкВыпуск белухи из "китовой тюрьмы" в воды Сахалинского залива в Хабаровском крае. 27 июня 2019
Выпуск белухи из китовой тюрьмы в воды Сахалинского залива в Хабаровском крае. 27 июня 2019
© РИА Новости / Коалиция "Свободу косаткам и белухам"
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Выпуск белухи из "китовой тюрьмы" в воды Сахалинского залива в Хабаровском крае. 27 июня 2019. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 23 окт - РИА Новости. Одиннадцать белух из бухты Средняя в Приморье в среду выпустили на волю в Сахалинском заливе Хабаровского края, началась подготовка к выпуску следующей партии животных, сообщил РИА Новости представитель Всероссийского научно-исследовательского института океанографии (ВНИРО).
Ранее сообщалось, что в пятницу 11 белух из бухты Средняя в Приморье погрузили на борт научно-исследовательского судна ВНИРО и во вторник вечером доставили в районе Сахалинского залива в Хабаровском крае. Дорогу они перенесли благополучно.
Центр адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края
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Белух в "китовой тюрьме" отучают от контакта с человеком, сообщили ученые
В бухте Средняя ждут выпуска еще 50 животных.
"Шестой этап плана выпуска морских млекопитающих в естественную среду обитания успешно завершен. В 11.30 (4.30 мск) среды завершен выпуск 11 белух. Животные, как и в прошлый раз, были доставлены судном в Сахалинский залив в район островов Байдукова и Чкалова и выпущены в места их традиционного обитания", - отметил собеседник агентства.
Он сообщил, что в настоящее время ученые ведут подготовку к следующему этапу выпуска морских млекопитающих. Количество животных в следующей группе пока не определено.
Первую партию из двух косаток и шести белух из "китовой тюрьмы" выпустили 27 июня, вторую группу из трех косаток - 16 июля, третью из трех косаток - 6 августа. Последних двух косаток и шесть белух выпустили 27 августа. Этих животных транспортировали на автомобилях до Хабаровска, потом на судне по Амуру до села Иннокентьевка, где снова перегружали на машины и везли к месту выпуска на волю - мысу Перовского на побережье. Группу из 14 белух 28 сентября отправили на научно-исследовательском судне к месту выпуска в Хабаровском крае, где выпустили 2 октября.
Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре 2018 года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных.
Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров.
Президент Владимир Путин 22 февраля дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с учеными решить судьбу животных, содержащихся в бухте Средняя в Приморье. Суд на Сахалине признал, что животные были выловлены незаконно, и признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух.
Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин в конце сентября сообщил, что министерство не намерено разрешать вылов белух и косаток в российский водах в 2020 году.
Памела Андерсон
9 октября, 11:56РИА Новости
Памела Андерсон поблагодарила Россию за решение вопроса с "китовой тюрьмой"
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Дмитрий КобылкинХабаровский крайОбщество
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