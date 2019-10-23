Силовики 24 раза нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 23 окт - РИА Новости. Украинские силовики 24 раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил в среду журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Во вторник в представительстве ДНР в СЦКК заявили о 18 нарушениях режима прекращения огня за сутки.
Вчера, 20:48Сказано в эфиреПолитолог: у Европы есть хороший повод надавить на ЗеленскогоМИД Германии призвал развести силы в Донбассе для реализации "Минска-2". Как отметил в эфире радио Sputnik директор Центра изучения Донбасса и Украины Александр Казаков, необходимо также, чтобы четко прозвучали условия для проведения "нормандского саммита".
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) составило 24 раза", - сказал представитель ведомства.
Он добавил, что по территории ДНР было выпущено 86 мин калибром 82 и 120 миллиметров. При обстрелах применялись гранатометы и стрелковое оружие. В зоне обстрела оказались районы восьми населенных пунктов ДНР.
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