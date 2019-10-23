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РИА Новости

Глава Минприроды не считает проблемы с дамбами и рудниками системными

09:53 23.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМинистр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин на Петербургском международном экономическом форуме-2019
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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СОЧИ, 23 окт - РИА Новости. Проблемы с состоянием дамб и рудников в России не являются системными, считает министр природы РФ Дмитрий Кобылкин.
Сотрудники МЧС на месте прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
Вчера, 16:28РИА Новости
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"Я не думаю, что она (ситуация с дамбами и рудниками в стране - ред.) системная, но у нас они случаются, к сожалению", - сказал Кобылкин журналистам.
Утром 19 октября в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели. Волна, которая прорвала дамбу, достигала в высоту четырех-пяти метров и представляла собой селевой поток глины, камней и грязи. Как позже уточнили в СК РФ, в результате прорыва были разрушены пять дамб, все сооружения были возведены незаконно. В рабочем поселке затопило два общежития временного типа. Погибли 17 человек, судьба трех пока неизвестна. Арестованы трое подозреваемых по делу - гендиректор артели, начальник и мастер участка.
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Прорыв дамбы в Красноярском краеМинистерство природных ресурсов и экологии РФДмитрий КобылкинКрасноярский крайРоссияПроисшествия
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