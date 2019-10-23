Представитель Чечни назвал причину перестрелки в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 окт – РИА Новости, Юлия Насулина. Перестрелка в Орловском районе Ростовской области, в результате которой погибли пять человек, произошла на бытовой почве из-за давних судебных споров между двумя семьями, сообщил РИА Новости представитель главы Чеченской республики в Ростовской области Имран Исраилов.

По данным следствия, во вторник днем на животноводческой точке в хуторе Чернозубовка между местными жителями произошел конфликт из-за участков для выпаса скота. В результате начавшейся перестрелки погибли пять мужчин, еще двое в реанимации. Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство".

По информации Исраилова, конфликт произошел между двумя семьями, которые давно переехали в Ростовскую область. "Конфликт этот на бытовой почве связан с землей, паем. У них была судебная тяжба несколько лет. В какой-то момент ситуация обострилась, хотя этого ничто не предвещало", - сказал собеседник.

Он уточнил, что судебные решения по разным вопросам были как в пользу одной стороны, так и в пользу другой, поэтому произошедшее не является результатом какого-либо судебного решения. "Все из-за давних споров", - добавил Исраилов.