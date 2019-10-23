Круглый стол о проблеме незавершенного строительства

Участники:

- аудитор Счетной палаты Светлана ОРЛОВА;

- заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Азер ТАЛЫБОВ;

- заместитель руководителя Федерального казначейства Станислав ПРОКОФЬЕВ;

- заместитель руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом Евгений ГАВРИЛИН;

- вице-президент Центра стратегических разработок Наталья ТРУНОВА.

Модератор – старший управляющий директор ВЭБ.рф Олег РАКИТОВ.



Анализ Счетной палаты показал, что объем вложений на 1 января 2019 года в 71,3 тыс. объектов составил 5,3 трлн рублей, при этом общее количество федеральных и региональных объектов, строительство которых ведется более 5 лет, а также объектов, строительство которых приостановлено либо законсервировано, составляет 9 тыс. единиц с объемом затрат 1,5 трлн рублей.