Круглый стол о проблеме незавершенного строительства

Участники:
- аудитор Счетной палаты Светлана ОРЛОВА;
- заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Азер ТАЛЫБОВ;
- заместитель руководителя Федерального казначейства Станислав ПРОКОФЬЕВ;
- заместитель руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом Евгений ГАВРИЛИН;
- вице-президент Центра стратегических разработок Наталья ТРУНОВА.
Модератор – старший управляющий директор ВЭБ.рф Олег РАКИТОВ.
Анализ Счетной палаты показал, что объем вложений на 1 января 2019 года в 71,3 тыс. объектов составил 5,3 трлн рублей, при этом общее количество федеральных и региональных объектов, строительство которых ведется более 5 лет, а также объектов, строительство которых приостановлено либо законсервировано, составляет 9 тыс. единиц с объемом затрат 1,5 трлн рублей.
- аудитор Счетной палаты Светлана ОРЛОВА;
- заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Азер ТАЛЫБОВ;
- заместитель руководителя Федерального казначейства Станислав ПРОКОФЬЕВ;
- заместитель руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом Евгений ГАВРИЛИН;
- вице-президент Центра стратегических разработок Наталья ТРУНОВА.
Модератор – старший управляющий директор ВЭБ.рф Олег РАКИТОВ.
Анализ Счетной палаты показал, что объем вложений на 1 января 2019 года в 71,3 тыс. объектов составил 5,3 трлн рублей, при этом общее количество федеральных и региональных объектов, строительство которых ведется более 5 лет, а также объектов, строительство которых приостановлено либо законсервировано, составляет 9 тыс. единиц с объемом затрат 1,5 трлн рублей.
Мероприятие будет посвящено теме влияния незавершенного строительства на экономику страны, определению понятия "проблемной незавершенки", обозначению основных проблем и путей сокращения объемов незавершенного строительства, в том числе в свете реализации национальных проектов.
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Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
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