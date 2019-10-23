Пресс-конференция о сохранении советских памятников в Польше

В рамках данного проекта к 75-летию Победы над фашизмом будет создана подробная карта расположенных на территории Польши памятников воинам-освободителям. В рамках мероприятия речь также пойдет о планах организации по реконструкция нескольких захоронений советских воинов, о ситуации со сносом мемориала в Тщчанке и судебных исках, поданных потомками похороненных там солдат.

Содружество Kursk активно противодействует переписыванию и искажению истории, защищая память и доброе имя всех солдат Войска Польского, Рабоче-крестьянской Красной Армии и Советской Армии, погибших во время освобождения Польши от гитлеровской оккупации.