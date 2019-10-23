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РИА Новости

Пресс-конференция о сохранении советских памятников в Польше

09:47 23.10.2019 (обновлено: 09:48 23.10.2019)
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8 ноября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция руководителя польской общественной организации "Содружество Kursk" Ежи ТЫЦА (Jerzy Tyc), посвященная реализации проекта "Польша. Карта освобождения".
В рамках данного проекта к 75-летию Победы над фашизмом будет создана подробная карта расположенных на территории Польши памятников воинам-освободителям. В рамках мероприятия речь также пойдет о планах организации по реконструкция нескольких захоронений советских воинов, о ситуации со сносом мемориала в Тщчанке и судебных исках, поданных потомками похороненных там солдат.
Содружество Kursk активно противодействует переписыванию и искажению истории, защищая память и доброе имя всех солдат Войска Польского, Рабоче-крестьянской Красной Армии и Советской Армии, погибших во время освобождения Польши от гитлеровской оккупации.
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