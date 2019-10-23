Ущерб российских банков от кибератак снизился в 13 раз, заявили в Group-IB

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Ущерб от атак на банки РФ за год сократился в 13 раз, до 100 миллионов рублей, рассказал в интервью РИА Новости в рамках московского международного форума "Открытые инновации" гендиректор и основатель компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак, Илья Сачков.

"Мы видим, что количество целенаправленных атак на банки падает в России — ущерб от них за год (за второе полугодие 2018 года и первое полугодие 2019 года) снизился примерно в 13 раз и составил около 100 миллионов рублей", - сказал он.

По словам Сачкова, более 80% случаев хищений средств у клиентов банков связано с социальной инженерией.

Социальная инженерия предполагает злонамеренное введение в заблуждение путем обмана или злоупотребления доверием. Отличительная черта этого вида мошенничества – таргетированность на конкретные группы граждан, конечной целью злоумышленников является перевод средств жертв на счета мошенников. Согласно отчету Банка России, в 2018 году более 97% хищений со счетов физлиц и 39% хищений со счетов юрлиц было совершено с использованием приемов социнженерии.

"По нашим оценкам, более 80% хищений денег происходило с использованием методов социальной инженерии — это значит, что вредоносные программы либо не использовались вообще, либо участвовали только на одном из этапов хищения. Наиболее распространенными видами интернет-мошенничества были: вишинг (только за три летних месяца ЦБ отправил операторам связи информацию о более чем 2,5 тысячах подозрительных номеров), фишинговые рассылки и web-фишинг", - добавил он. Вишинг – это выманивание конфиденциальной информации мошенниками по телефону, представляясь, например, сотрудниками банка, для дальнейшей кражи средств. Фишинг – это выманивания конфиденциальных данных путем мошеннических рассылок или через подставные сайты.