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РИА Новости

Ущерб российских банков от кибератак снизился в 13 раз, заявили в Group-IB

09:35 23.10.2019 (обновлено: 10:07 23.10.2019)
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© Fotolia / Tomasz ZajdaХакер за компьютером
Хакер за компьютером
© Fotolia / Tomasz Zajda
Хакер за компьютером. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Ущерб от атак на банки РФ за год сократился в 13 раз, до 100 миллионов рублей, рассказал в интервью РИА Новости в рамках московского международного форума "Открытые инновации" гендиректор и основатель компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак, Илья Сачков.
"Мы видим, что количество целенаправленных атак на банки падает в России — ущерб от них за год (за второе полугодие 2018 года и первое полугодие 2019 года) снизился примерно в 13 раз и составил около 100 миллионов рублей", - сказал он.
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По словам Сачкова, более 80% случаев хищений средств у клиентов банков связано с социальной инженерией.
Социальная инженерия предполагает злонамеренное введение в заблуждение путем обмана или злоупотребления доверием. Отличительная черта этого вида мошенничества – таргетированность на конкретные группы граждан, конечной целью злоумышленников является перевод средств жертв на счета мошенников. Согласно отчету Банка России, в 2018 году более 97% хищений со счетов физлиц и 39% хищений со счетов юрлиц было совершено с использованием приемов социнженерии.
"По нашим оценкам, более 80% хищений денег происходило с использованием методов социальной инженерии — это значит, что вредоносные программы либо не использовались вообще, либо участвовали только на одном из этапов хищения. Наиболее распространенными видами интернет-мошенничества были: вишинг (только за три летних месяца ЦБ отправил операторам связи информацию о более чем 2,5 тысячах подозрительных номеров), фишинговые рассылки и web-фишинг", - добавил он. Вишинг – это выманивание конфиденциальной информации мошенниками по телефону, представляясь, например, сотрудниками банка, для дальнейшей кражи средств. Фишинг – это выманивания конфиденциальных данных путем мошеннических рассылок или через подставные сайты.
Московский международный форум инновационного развития "Открытые инновации" проходит 21-23 октября в инновационном центре "Сколково". РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством форума.
Читайте полный текст интервью с Ильей Сачковым >>
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