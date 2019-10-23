Швеция в ближайшие недели вышлет США и КНДР приглашение на новые переговоры

СЕУЛ, 23 окт – РИА Новости. Стокгольм рассчитывает на возобновление рабочих переговоров США и КНДР и планирует повторно выслать обеим странам приглашение на проведение встречи в столице Швеции, сообщил журналистам спецпосланник МИД этой страны Кент Харстедт.

Отвечая по итогам пресс-конференции в Сеуле на вопрос, когда это произойдёт, Харстедт, по данным южнокорейского агентства Рёнхап , ответил, что приглашения будут отправлены "в ближайшие недели".

По его словам, несмотря на безрезультатное окончание предыдущей встречи и различные оценки её результатов, он "не слышал от Северной Кореи или США заявлений, что они прерывают переговоры". Шведский дипломат также сообщил, что его страна продолжает вести рабочий диалог с КНДР и что он смотрит на перспективы американо-северокорейских переговоров с осторожным оптимизмом. Обе стороны, по его мнению, считают, что сейчас существует историческая возможность для решения накопившихся проблем. Тем не менее, он затруднился ответить, когда могут снова встретиться представители США и КНДР, заявив, что "уважает мнение обеих сторон".

"Окно возможностей по-прежнему открыто, и Швеция продолжит играть роль помощника (в организации переговоров)", - подчеркнул Харстедт.

Накануне он уже встретился со главным переговорщиком МИД Республики Корея по вопросам мира на Корейском полуострове Ли До Хуном, в среду во второй половине дня у него запланированы переговоры с руководителем Управления национальной безопасности администрации президента Чон Ый Ёном. Кроме того, во время пребывания в Сеуле шведский дипломат встретится с южнокорейским министром иностранных дел, министром объединения, министром малых, средних и венчурных предприятий, а также известными учёными и представителями компаний-резидентов Кэсонского промышленного комплекса.

Делегация КНДР во главе с послом по особым поручениям МИД КНДР Ким Мён Гилем и делегация США, возглавляемая спецпредставителем по КНДР Стивеном Биганом, 5 октября проводила официальные рабочие переговоры в Стокгольме - впервые после февральского саммита в Ханое. Однако, не дожидаясь конца переговоров, северокорейские дипломаты покинули место проведения рабочей встречи, после чего посол по особым поручениям МИД КНДР Ким Мён Гиль заявил о провале рабочих переговоров с США.