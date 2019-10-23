Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-23T08:37Z
https://ria.ru/20191023/1560095264.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155790/22/1557902222_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_afe416064c55cc30743327dc8712ef2d.jpg
РИА Новости
Ямало-Ненецкий автономный округ

Ученый рассказал, сколько лет нужно, чтобы исследовать моржей на Ямале

08:37 23.10.2019
27
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкМорж на льдине в Северном Ледовитом океане
Морж на льдине в Северном Ледовитом океане
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 окт - РИА Новости. Специалистам понадобится не менее трех лет, чтобы выяснить причины, по которым более тысячи моржей впервые в таком количестве устроили себе лежбище в районе мыса Харасавэй в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщил РИА Новости руководитель Научно-экспедиционного центра по исследованию морских млекопитающих Андрей Болтунов.
Нерпа
10 октября, 11:21РИА Новости
На Ямале вахтовики спасли нерпу, найденную на газовом промысле
Ранее региональные СМИ написали, что в районе мыса Харасавэй на пляже Байдарацкой губы, одного из крупнейших заливов Карского моря, обнаружено около 300 моржей - довольно значительное число для указанной территории. На обследование отправились ямальские ученые и специалисты Научно-экспедиционного центра по исследованию морских млекопитающих из Москвы, которые вместе с коллегами из Арктического научно-исследовательского стационара выяснили, что лежбище устроили более тысячи животных.
"Неизвестно совершенно, откуда они приплыли. У нас была версия, что это моржи из Печорского моря, так как единицы из обитающих там моржей иногда "бегают" на восток и утыкаются в западную часть Ямала. Мы думали, что они такой гурьбой побежали и высадились, но когда мы приехали, то увидели, что это совсем другие моржи - они отличаются внешне, и есть еще ряд признаков, говорящих не в пользу версии о моржах из Печорского моря. Откуда они пришли - непонятно", - сказал Болтунов.
Он отметил, что специалисты пометили специальными датчиками GPS две особи, чтобы увидеть, куда животные отправятся после Ямала. Однако, подчеркнул собеседник агентства, для выяснения всех причин их появления в таком количестве в указанном районе необходимы еще и генетические экспертизы, которые планируются уже в следующем году. "Моржи выходят туда (на этот берег Ямала) в конце сентября - в октябре, поэтому следующая экспедиция у нас запланирована на этот период 2020 года... Мы экспромтом за один день буквально попали туда, а теперь уже готовим программу исследований. Думаю, года три точно понадобится, чтобы получить необходимые результаты, которые можно интерпретировать", - пояснил Болтунов.
По его словам, двух датчиков, установленных на моржей, мало, и на следующий год необходимо установить 10-15 передатчиков, чтобы получить более полезные для исследования данные. "Также планируем собрать биопсию на генетику, чтобы сравнивать с образцами из других арктических территорий, чтобы понять, откуда они прибежали. Внешне они отличаются от большинства атлантических моржей, которых мы наблюдаем в Печорском море", - сказал он.
Специалисты, изучающие этих животных, высказывают свои версии того, почему столь большое число моржей оказалось на Ямале. Так, эксперты центра по исследованию морских млекопитающих выяснили, что ничего экстраординарного в нынешнем году с погодой или ледовой обстановкой в регионе не произошло, и чем в плане климата 2019-й отличается от предыдущих - непонятно. При этом условия, заставляющие моржей выходить на то или иное место, всегда являются комплексом факторов, отметил собеседник агентства.
Путешествие по ямальской тундре: в гостях у аборигенов
11 октября, 17:23Ямало-Ненецкий автономный округ
На Ямале построят изгородь для экспериментального содержания оленей
"Тут и ветра, и наличие корма. Например, они питаются моллюсками со дна, и есть исследования, показывающие, что моржи часто выедают в районе своего лежбища, перепахивают ракушку и им становится мало, поэтому перебираются на новое место. Возможно, что-то сошлось", - добавил эксперт.
100000
Обсудить 0
Ямало-Ненецкий автономный округЗемля - РИА НаукаЯмал
Рекомендуем
Школа в Якутии
Якутия в рейтинге Рособрнадзора вошла в "зеленую зону" за честные экзамены
РИА
Новости
Пластиковые бутылки
Greenpeace оценил перспективы снижение нагрузки на экологию от пластика
Паводок в Хабаровском крае
Пять подтопленных паводком поселков в Хабаровском крае освободились от воды
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
В правительстве Крыма создадут комитет по делам молодежи
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин и чрезвычайный и полномочный посол Нигерии Стив Дэвис Угба на церемонии вручения верительных грамот. 11 апреля 2018
Межгосударственные отношения России и Нигерии
Забайкальская железная дорога Транссибирской магистрали в Чите
В Чите открыли второй кванториум на базе детской железной дороги
Стенд компании Росатом
РУДН поможет Росатому популяризировать российское ядерное образование
Вооруженные беспорядки в Синалоа после задержания сына наркобарона Гусмана Лоэры по прозвищу Коротышка
Власти Мексики пообещали задержать сына наркобарона Коротышки
Логотип госкорпорации Роскосмос
Роскосмос: падающие на Алтае обломки ракет не опасны для экологии и людей
Города России. Архангельск
Президентский грант вручен молодому ученому из Центра изучения Арктики
Выпуск белухи из китовой тюрьмы в воды Сахалинского залива в Хабаровском крае. 27 июня 2019
В Хабаровском крае на волю выпустили 11 белух из бухты Средняя
Загрязнение воздуха
В Сибае проконтролируют ситуацию с превышением ПДК формальдегида в воздухе
Министр иностранных дел Демократической Республики Конго Леонар Ше Окитунду и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам встречи в Москв
Межгосударственные отношения России и ДР Конго
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:41В МИД России призвали к диалогу курдов с Дамаском
16:41Идлиб должен вернуться под контроль Дамаска, заявили в МИД России
16:40"Лукойл" подписал c Экваториальной Гвинеей меморандум по разведке и добыче
16:38США должны прекратить оккупацию Эт-Танфа, потребовали в МИД
16:37Член ОП прокомментировала просьбу Киева признать "голодомор" геноцидом
16:34Эксперт назвал бессмысленными полеты ВВС США над Черным морем
16:34Врач объяснил, почему не стоит пить кофе в сезон простуд
16:33Американские журналисты заявили об унижении США из-за России
16:31Столтенберг: гонка вооружений из-за распада ДРСМД была бы очень затратной
16:30Ярославский омбудсмен просит СК вернуть матери дочь, увезенную опекунами
16:28В Волгоградской области три человека погибли в ДТП
16:26Трутнев считает, что Намибия и Россия должны наращивать сотрудничество
16:24России и Африке надо строить новую финансовую архитектуру, считает эксперт
16:24Гончарук рассказал о проблемах при неподписании контракта на транзит газа
16:23"Спас" покажет реалити-шоу о монастырской жизни волонтеров
16:21МИД: в Сирии не нужна зона безопасности под международным контролем
16:17Четыре наблюдательных поста созданы в йеменской Ходейде, заявили в ООН
16:16Госдума приняла в первом чтении проект бюджета ПФР на 2020-2022 годы
16:14Британцу ампутировали натертую новыми сандалиями ногу
16:13В России изучат использование частот сотовых операторов компаниями
Лента новостейМолния