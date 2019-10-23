Ученый рассказал, сколько лет нужно, чтобы исследовать моржей на Ямале

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 окт - РИА Новости. Специалистам понадобится не менее трех лет, чтобы выяснить причины, по которым более тысячи моржей впервые в таком количестве устроили себе лежбище в районе мыса Харасавэй в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщил РИА Новости руководитель Научно-экспедиционного центра по исследованию морских млекопитающих Андрей Болтунов.

Ранее региональные СМИ написали, что в районе мыса Харасавэй на пляже Байдарацкой губы, одного из крупнейших заливов Карского моря, обнаружено около 300 моржей - довольно значительное число для указанной территории. На обследование отправились ямальские ученые и специалисты Научно-экспедиционного центра по исследованию морских млекопитающих из Москвы, которые вместе с коллегами из Арктического научно-исследовательского стационара выяснили, что лежбище устроили более тысячи животных.

"Неизвестно совершенно, откуда они приплыли. У нас была версия, что это моржи из Печорского моря, так как единицы из обитающих там моржей иногда "бегают" на восток и утыкаются в западную часть Ямала. Мы думали, что они такой гурьбой побежали и высадились, но когда мы приехали, то увидели, что это совсем другие моржи - они отличаются внешне, и есть еще ряд признаков, говорящих не в пользу версии о моржах из Печорского моря. Откуда они пришли - непонятно", - сказал Болтунов.

Он отметил, что специалисты пометили специальными датчиками GPS две особи, чтобы увидеть, куда животные отправятся после Ямала. Однако, подчеркнул собеседник агентства, для выяснения всех причин их появления в таком количестве в указанном районе необходимы еще и генетические экспертизы, которые планируются уже в следующем году. "Моржи выходят туда (на этот берег Ямала) в конце сентября - в октябре, поэтому следующая экспедиция у нас запланирована на этот период 2020 года... Мы экспромтом за один день буквально попали туда, а теперь уже готовим программу исследований. Думаю, года три точно понадобится, чтобы получить необходимые результаты, которые можно интерпретировать", - пояснил Болтунов.

По его словам, двух датчиков, установленных на моржей, мало, и на следующий год необходимо установить 10-15 передатчиков, чтобы получить более полезные для исследования данные. "Также планируем собрать биопсию на генетику, чтобы сравнивать с образцами из других арктических территорий, чтобы понять, откуда они прибежали. Внешне они отличаются от большинства атлантических моржей, которых мы наблюдаем в Печорском море", - сказал он.

Специалисты, изучающие этих животных, высказывают свои версии того, почему столь большое число моржей оказалось на Ямале. Так, эксперты центра по исследованию морских млекопитающих выяснили, что ничего экстраординарного в нынешнем году с погодой или ледовой обстановкой в регионе не произошло, и чем в плане климата 2019-й отличается от предыдущих - непонятно. При этом условия, заставляющие моржей выходить на то или иное место, всегда являются комплексом факторов, отметил собеседник агентства.