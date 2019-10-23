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РИА Новости

В Москве в октябре-ноябре перекроют несколько участков дорог

08:18 23.10.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновАвтомобили на Крымском валу в Москве
Автомобили на Крымском валу в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Автомобили на Крымском валу в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Несколько участков дорог будут перекрыты в октябре-ноябре в Москве, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
"По 6 ноября частично ограничено движение по одной полосе на участке улицы Паршина от дома 14 до дома 10. Оно будет действовать круглосуточно. Ограничения также введут на улице Берзарина в районе дома 30, корпуса 4 на Живописной улице. Ограничение будет действовать по одной полосе с сохранением существующего количества полос за счет временных расширений дороги", - говорится в сообщении.
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Кроме того, с 31 октября по 30 ноября круглосуточно будет ограничено движение на дублере улицы Народного Ополчения около дома 50. Также по одной полосе перекроют на участке бокового проезда улицы Алабяна в районе дома 25/37 на улице Алабяна и на участке улицы Панфилова в районе дома 2а.
Также 25 октября с 10:00 до 14:00 полностью перекроют участок улицы Колмогорова от микрорайона Ленинские Горы, дома 1, строения 2 до улицы Лебедева.
Добавляется, что движение будет ограничено на участке Симферопольского бульвара, в Напрудном переулке, в Югорском проезде, на улице Егора Абакумова и на участке Палехской улицы. С полным списком ограничений можно ознакомиться на сайте мэра Москвы.
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