В Москве в октябре-ноябре перекроют несколько участков дорог

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Несколько участков дорог будут перекрыты в октябре-ноябре в Москве, сообщается Несколько участков дорог будут перекрыты в октябре-ноябре в Москве, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

"По 6 ноября частично ограничено движение по одной полосе на участке улицы Паршина от дома 14 до дома 10. Оно будет действовать круглосуточно. Ограничения также введут на улице Берзарина в районе дома 30, корпуса 4 на Живописной улице. Ограничение будет действовать по одной полосе с сохранением существующего количества полос за счет временных расширений дороги", - говорится в сообщении.

Кроме того, с 31 октября по 30 ноября круглосуточно будет ограничено движение на дублере улицы Народного Ополчения около дома 50. Также по одной полосе перекроют на участке бокового проезда улицы Алабяна в районе дома 25/37 на улице Алабяна и на участке улицы Панфилова в районе дома 2а.

Также 25 октября с 10:00 до 14:00 полностью перекроют участок улицы Колмогорова от микрорайона Ленинские Горы, дома 1, строения 2 до улицы Лебедева.