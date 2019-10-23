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РИА Новости

Во Владивостоке произошло ДТП с участием пяти иномарок

07:35 23.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 23 окт - РИА Новости. Авария с участием пяти иномарок произошла во Владивостоке, никто не пострадал, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю.
"В районе дома 36 по улице Днепровской водитель автомашины Toyota Land Cruiser Prado, женщина 1981 года рождения, при выезде с дворовой территории на дорогу общего пользования не справилась с управлением и совершила столкновение с попутно двигающейся автомашиной Infinity, а затем въехала в припаркованную у обочины Toyota Harier. От удара Harier столкнулась с Toyota Axio, а внедорожник Prado перевернулся", - говорится в сообщении.
Пострадавших нет. Автомобили получили механические повреждения. По данным полиции, водитель внедорожника была трезва.
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
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