Во Владивостоке произошло ДТП с участием пяти иномарок

"В районе дома 36 по улице Днепровской водитель автомашины Toyota Land Cruiser Prado, женщина 1981 года рождения, при выезде с дворовой территории на дорогу общего пользования не справилась с управлением и совершила столкновение с попутно двигающейся автомашиной Infinity, а затем въехала в припаркованную у обочины Toyota Harier. От удара Harier столкнулась с Toyota Axio, а внедорожник Prado перевернулся", - говорится в сообщении.