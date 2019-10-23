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РИА Новости

Пять подтопленных паводком поселков в Хабаровском крае освободились от воды

07:11 23.10.2019
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© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краюПаводок в Хабаровском крае
Паводок в Хабаровском крае
© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
ХАБАРОВСК, 23 окт - РИА Новости. Пять из 19 поселков, подтопленных в Хабаровском крае, освободились от воды за минувшие сутки, в зоне паводка остаются 14 населенных пунктов, сообщает региональный главк МЧС России в среду.
"За прошедшие сутки полностью освободились от воды населенные пункты Софийск, Быстринск, Ухта, Киселевка и Монгол Ульчского муниципального района. В зоне паводка продолжают оставаться 14 населённых пунктов. Из них в 9 подтоплено 33 приусадебных участков и семь участков автодорог. Также вода сохраняется на 39 земельных участках, где хозяйственная деятельность не ведется", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на Амуре продолжается спад воды. За сутки уровень реки у Комсомольска-на-Амуре опустился на 29 сантиметров – до 234 сантиметров, У Хабаровска он упал на 10 сантиметров – до 89 сантиметров.
В Хабаровском крае из-за паводка объявлен режим ЧС. Уровень Амура у Хабаровска в пик паводка достиг 644 сантиметров при опасном уровне в 600 сантиметров. В Комсомольске-на-Амуре он составлял 829 сантиметров при опасной отметке в 650 сантиметров. Предварительный ущерб от паводка в Хабаровском крае составляет около 2 миллиардов рублей.
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