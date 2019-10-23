Пять подтопленных паводком поселков в Хабаровском крае освободились от воды

ХАБАРОВСК, 23 окт - РИА Новости. Пять из 19 поселков, подтопленных в Хабаровском крае, освободились от воды за минувшие сутки, в зоне паводка остаются 14 населенных пунктов, сообщает региональный главк МЧС России в среду.

"За прошедшие сутки полностью освободились от воды населенные пункты Софийск, Быстринск, Ухта, Киселевка и Монгол Ульчского муниципального района. В зоне паводка продолжают оставаться 14 населённых пунктов. Из них в 9 подтоплено 33 приусадебных участков и семь участков автодорог. Также вода сохраняется на 39 земельных участках, где хозяйственная деятельность не ведется", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на Амуре продолжается спад воды. За сутки уровень реки у Комсомольска-на-Амуре опустился на 29 сантиметров – до 234 сантиметров, У Хабаровска он упал на 10 сантиметров – до 89 сантиметров.