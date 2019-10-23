Военная прокуратура Киргизии рассмотрит заявление на брата президента

БИШКЕК, 23 окт - РИА Новости. Военная прокуратура Киргизии рассмотрит обращение о привлечении к уголовной ответственности брата президента страны и экс-спикера парламента Асылбека Жээнбекова, сообщили РИА Новости в среду в надзорном органе.
Член СДПК Темирлан Султанбеков в понедельник направил интернет-обращение в адрес Генпрокуратуры республики о привлечении к уголовной ответственности Асылбека Жээнбекова. По утверждению Султанбекова, брат президента в бытность спикером парламента страны допустил халатность и превысил свои служебные полномочия при рассмотрении вопроса о модернизации ТЭЦ Бишкека. По мнению Султанбекова, парламент должен был более тщательно рассматривать кредитное соглашение с китайским банком о выделении средств на модернизацию, а не завершать всю процедуру за 1 день.
"Данное обращение направлено в Военную прокуратуру Кыргызской Республики для рассмотрения в рамках расследуемого досудебного производства по факту коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека", - заявили в Генпрокуратуре.
Авария на единственной ТЭЦ Бишкека, обеспечивающей теплом и электроэнергией все многоэтажные жилые дома, детские сады, школы и больницы столицы Киргизии произошла в январе 2017 года во время аномальных морозов. Нормальный режим теплоснабжения столицы республики удалось восстановить только спустя неделю после запуска нового блока. После аварии в Киргизии разразился скандал по поводу модернизации ТЭЦ, которая была проведена на средства китайского кредита и обошлась в 386 миллионов долларов. По обвинению в коррупции при заключении контракта по ТЭЦ были взяты под стражу ряд высокопоставленных чиновников, в том числе экс-премьер Сапар Исаков. Позже обвинения в коррупции при модернизации ТЭЦ предъявили и экс-президенту Алмазбеку Атамбаеву.