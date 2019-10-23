Житель Камчатки покусал полицейского

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 окт – РИА Новости. Житель города Вилючинск на Камчатке стал фигурантом уголовного дела после того, как во время задержания за совершённые правонарушения напал на полицейских, сообщает краевое следственное управление СК РФ.

"Уголовное дело возбуждено в отношении 26-летнего жителя ЗАТО город Вилючинск. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 и ч.2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)", - говорится в сообщении СК.

По версии следствия, полицейские задержали подозреваемого за то, что он вел себя неадекватно и бегал по проезжей части. Стражи правопорядка сопроводили мужчину в автомобиль, где он укусил за ухо инспектора-стажера.

Позднее задержанного доставили в отделение скорой медицинской помощи местной больницы для прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Там мужчина ударил в глаз инспектора ДПС.