Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-23T06:42Z
https://ria.ru/20191023/1560093624.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/137721/22/1377212292_0:92:2000:1217_1036x0_80_0_0_4d2d710a4fd02fe02f11aa7fb0051500.jpg
РИА Новости

В Гонконге выпустили на свободу убийцу беременной девушки

06:42 23.10.2019
2183
© Fotolia / FotokonПолицейский в Китае
Полицейский в Китае
© Fotolia / Fotokon
Полицейский в Китае. Архивное фото
ПЕКИН, 23 окт – РИА Новости. Чэнь Тунцзя, подозреваемый в убийстве своей беременной девушки, в среду утром вышел на свободу в Гонконге, где он 18 месяцев отбывал наказание по делу об отмывании денег, пишет газета South China Morning Post.
Дело жителя Гонконга Чэнь Тунцзя об убийстве на Тайване стало причиной массовых протестов, которые не прекращаются в специальном административном районе с июня. Подозреваемого из-за отсутствия соглашения об экстрадиции не могли выдать тайваньским властям, а ведение переговоров о таком соглашении было проблематично, так как центральное правительство Китая не признает суверенитета Тайваня.
Для решения проблемы правительство Гонконга предложило внести поправку в существующий "Закон о подозреваемых преступниках, находящихся в бегах". Предполагаемый механизм позволил бы выдавать подозреваемых по указу главы администрации района юрисдикциям, с которыми у Гонконга нет соглашения, в том числе материковой части Китая.
Чэнь Тунцзя в среду принес официальные извинения семье убитой девушки, раскаялся и выразил готовность сдаться властям Тайваня, чтобы понести наказание за содеянное.
Тем не менее, это дело вызвало кризис и в отношениях Гонконга и Тайваня. Правительство специального административного района ответило отказом на запрос Тайбэя направить в Гонконг людей, которые бы сопроводили Чэнь Тунцзя на Тайвань.
В заявлении правительства Гонконга говорится, что правоохранительные органы Тайваня могут задержать молодого человека, когда он добровольно прибудет на остров. При этом Тайвань еще должен отменить выданный запрет на посещение острова подозреваемым.
Кадры следственных действий с подозреваемым в убийстве женщины в Екатеринбурге
15 октября, 22:23РИА Новости
СК опубликовал видео с подозреваемым в убийстве девушки на Урале
2121193
Обсудить 0
ГонконгКитайВ мире
Рекомендуем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что ситуация вблизи границ Белоруссии накаляется
РИА
Новости
Девушка со смартфоном и банковской картой
Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег
Доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева
В Москве госпитализировали Елену Малышеву
Московский метрополитен. Архивное фото
В Москве женщины придумали, как отомстить "рассевшимся" в метро мужчинам
Лента
новостей
В одном из цехов Горьковского автомобильного завода Группы ГАЗ в Нижнем Новгороде
Чего добился Вашингтон, пытаясь обанкротить ГАЗ
Ахмед Билалов
Посольство России направило запрос в Госдеп из-за задержания Билалова
Новые российские плацкартные вагоны
Появились первые фотографии российского плацкартного вагона с душем
Стратегический бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress ВВС США
В Пентагоне рассказали о полете B-52, сымитировавшем бомбардировку Крыма
Сторонники Brexit у здания Парламента в Лондоне
Британия отдаст 33 миллиарда и Северную Ирландию — и все из-за Путина
Поисковые работы в Новой Керести
Ребенок до конца сжимал в руке куклу: страшная находка поискового отряда
Полицейский
Представитель Чечни назвал причину перестрелки в Ростовской области
Логотип мессенджера WhatsApp
В WhatsApp появилась новая функция
Митинг сторонников сохранения Каталонии в составе Испании из Барселоны. 20 октября 2019
Ситуация в Каталонии стабилизировалась после протестов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:31Столтенберг: гонка вооружений из-за распада ДРСМД была бы очень затратной
16:30Ярославский омбудсмен просит СК вернуть матери дочь, увезенную опекунами
16:28В Волгоградской области три человека погибли в ДТП
16:26Трутнев считает, что Намибия и Россия должны наращивать сотрудничество
16:24России и Африке надо строить новую финансовую архитектуру, считает эксперт
16:24Гончарук рассказал о проблемах при неподписании контракта на транзит газа
16:23"Спас" покажет реалити-шоу о монастырской жизни волонтеров
16:21МИД: в Сирии не нужна зона безопасности под международным контролем
16:17Четыре наблюдательных поста созданы в йеменской Ходейде, заявили в ООН
16:16Госдума приняла в первом чтении проект бюджета ПФР на 2020-2022 годы
16:14Британцу ампутировали натертую новыми сандалиями ногу
16:13В России изучат использование частот сотовых операторов компаниями
16:11Черногория открыла прием заявок на получение гражданства за инвестиции
16:10Российские энергетики готовы строить новые объекты генерации в ЦАР
16:09Кличко напал на журналиста после неудобного вопроса
16:08Инфляция в России за период с 15 по 21 октября составила 0,1% - Росстат
16:08Эфиопия хочет в течение десяти лет построить АЭС малой мощности
16:08Белоруссия пригласила на выборы наблюдателей из России, Грузии и с Украины
16:07В Калининградской области неизвестные расстреляли вторую семью лебедей
16:06Боеприпас времен войны обнаружили на северо-западе Москвы
Лента новостейМолния