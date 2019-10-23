В Гонконге выпустили на свободу убийцу беременной девушки

ПЕКИН, 23 окт – РИА Новости. Чэнь Тунцзя, подозреваемый в убийстве своей беременной девушки, в среду утром вышел на свободу в Гонконге, где он 18 месяцев отбывал наказание по делу об отмывании денег, пишет газета Чэнь Тунцзя, подозреваемый в убийстве своей беременной девушки, в среду утром вышел на свободу в Гонконге, где он 18 месяцев отбывал наказание по делу об отмывании денег, пишет газета South China Morning Post

Дело жителя Гонконга Чэнь Тунцзя об убийстве на Тайване стало причиной массовых протестов, которые не прекращаются в специальном административном районе с июня. Подозреваемого из-за отсутствия соглашения об экстрадиции не могли выдать тайваньским властям, а ведение переговоров о таком соглашении было проблематично, так как центральное правительство Китая не признает суверенитета Тайваня.

Для решения проблемы правительство Гонконга предложило внести поправку в существующий "Закон о подозреваемых преступниках, находящихся в бегах". Предполагаемый механизм позволил бы выдавать подозреваемых по указу главы администрации района юрисдикциям, с которыми у Гонконга нет соглашения, в том числе материковой части Китая.

Чэнь Тунцзя в среду принес официальные извинения семье убитой девушки, раскаялся и выразил готовность сдаться властям Тайваня, чтобы понести наказание за содеянное.

Тем не менее, это дело вызвало кризис и в отношениях Гонконга и Тайваня. Правительство специального административного района ответило отказом на запрос Тайбэя направить в Гонконг людей, которые бы сопроводили Чэнь Тунцзя на Тайвань.