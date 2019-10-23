Иран не просил Россию помочь отправить астронавта на МКС

ВАШИНГТОН, 23 окт - РИА Новости. Иран пока не обращался к России с просьбой помочь в подготовке астронавта и отправке его на Международную космическую станцию, заявил журналистам исполнительный директор "Роскосмоса" Сергей Крикалев.
"Я не слышал ничего на эту тему. Есть определенная процедура согласования. Если такое обращение будет, в зависимости от того, как пойдет процедура согласования, возможны разные сценарии", - сказал он в кулуарах Международного астронавтического конгресса.
Ранее глава Иранского космического агентства Мортеза Барари заявил, что Иран планирует начать переговоры с российской стороной по вопросу об отправке своего космонавта на Международную космическую станцию.