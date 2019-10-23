Экс-министр соцразвития Мексики останется в тюрьме на время следствия

По мнению судьи Фелипе де Хесуса Дельгадильо Падьерны, Роблес может скрыться от следствия, уже покидала пределы страны и может сделать это вновь. Она солгала о месте жительства в Мехико, а также имеет влиятельных друзей и сторонников, организующих публичные акции в её поддержку. Следующие слушания по делу Роблес состоятся 13 декабря.