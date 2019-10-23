Экс-министр соцразвития Мексики останется в тюрьме на время следствия

МЕХИКО, 23 окт - РИА Новости. Суд отказал бывшему министру по вопросам социального развития Мексики Росарио Роблес в изменении меры пресечения, она останется в тюрьме Санта-Марта-Акатитла до суда, сообщает издание Sol De Mexico.
Роблес обвиняют в ненадлежащем использовании служебного положения.
По мнению судьи Фелипе де Хесуса Дельгадильо Падьерны, Роблес может скрыться от следствия, уже покидала пределы страны и может сделать это вновь. Она солгала о месте жительства в Мехико, а также имеет влиятельных друзей и сторонников, организующих публичные акции в её поддержку. Следующие слушания по делу Роблес состоятся 13 декабря.
Первоначально обвинения против Роблес выдвинула Служба финансовой разведки минфина страны, по мнению финансистов, она была заинтересованным лицом при заключении десятков контрактов на благоустройство. Позже счётная палата заявила, что готовится выдвинуть против Роблес новые обвинения по четырём пунктам не позднее декабря 2019 года.