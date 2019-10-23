Россия к 2025 году может в шесть раз увеличить поставки угля в Индию

ВЛАДИВОСТОК, 23 окт - РИА Новости. Россия может к 2025 году в шесть раз увеличить поставки угля в Индию, сообщил на сессии "Российско-индийские угольные проекты - основа долгосрочного сотрудничества" во Владивостоке первый замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики Сергей Тырцев.

"Наша цель – увеличение общего товарооборота с выходом на показатель в 30 млрд долларов к 2025 году", - сказал Тырцев.

По его словам, для этого в том числе нужно увеличивать экспорт в Индию российского угля. "В 2018 году экспорт угля из РФ в Индию составил 4,5 млн тонн. Полагаю, мы можем нарастить поставки в 6 раз - до 28 млн тонн к 2025 году", - сказал Тырцев.

"Мы уделяем особое внимание проекту освоения Крутогоровского месторождения компании Tata Power на территории опережающего развития "Камчатка", который является флагманом российско-индийского инвестиционного сотрудничества в сфере горнодобычи. Инвестиции в проект – около 600 млн долларов. Это один из крупнейших совместных проектов на Дальнем Востоке России, его реализация должна создать в регионе более 1,7 тысяч рабочих мест", - добавил Тырцев.

Визит индийской делегации в Приморье является продолжением целой серии мероприятий, которые прошли после Восточного экономического форума и стали результатом договоренности президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди. На полях ВЭФ-2019 в присутствии глав государств было подписано соглашение о сотрудничестве в области добычи коксующегося угля в ДФО между Агентством по привлечению инвестиций и индийской компанией Сoal India Limited.